Морозиво вдома всього з двох інгредієнтів – це не тільки вигідний та легкий спосіб приготування, а й надзвичайно смачний десерт. Так, до складу не входять жирні коров'ячі вершки, тому ви можете називати його й сорбетом, але смак від цього гіршим не стає.

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Такий варіант морозива підійде тим, хто не вживає продуктів тваринного походження, на дієті, адже вершки жирні, або просто полюбляє домашні наїдки.

Рецепт домашнього морозива без вершків

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 банани;

– 100 грамів замороженої вишні без кісточок;

– цукрова пудра за бажанням.

Приготування:

Нарізаємо банан, заморожуємо та подрібнюємо у блендері. Важливо використовувати блендер з великою потужністю, та дотримуватися правил експлуатації техніки, аби не перегрівся мотор.

На цьому етапі морозиво вже готове, але ви можете додати вишню до банана та знову подрібнити. Якщо любите солоденьке, додайте цукор або цукрову пудру.

Смачного!

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