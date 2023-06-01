Ни один праздник не проходит без наваристого студня. Его готовят из говядины, свинины или курятины, но чтобы блюдо действительно удалось, нужно знать несколько секретов.
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Прежде всего удачный студень – прозрачный. Здесь нужно соблюдать технологию приготовления. Мы подготовили проверенный рецепт холодца из курятины.
Рецепт студня из курятины
- Время: 6 – 8 часов
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Промываем куриное мясо и заливаем водой на 2 – 3 часа. Сливаем воду, набираем новую и отправляем на огонь. Доводим до кипения и через три минуты сливаем. Промываем мясо и кастрюлю и наливаем чистую воду.
- Добавляем очищенный лук и морковь, специи и варим на медленном огне 30-40 минут. Не забываем снимать образующуюся пену.
- Чтобы бульон не был мутный, следите за уровнем кипения студня. Вынимаем морковь и варим блюдо еще час.
- Процеживаем бульон, раздельно разбираем мясо на волокна.
- Разбавляем желатин с небольшим количеством бульона и оставляем, чтобы он набух на 30 минут. Дальше следует его растопить, но не кипятить. Смешиваем желатин с остальным бульоном и разливаем по порционным тарелкам.
- Выкладываем кусочки чеснока, моркови, куриного мяса и оставляем охлаждаться и застывать.
Приятного аппетита!