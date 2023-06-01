Ни один праздник не проходит без наваристого студня. Его готовят из говядины, свинины или курятины, но чтобы блюдо действительно удалось, нужно знать несколько секретов.

Читайте также Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня

Прежде всего удачный студень – прозрачный. Здесь нужно соблюдать технологию приготовления. Мы подготовили проверенный рецепт холодца из курятины.

Рецепт студня из курятины

Время: 6 – 8 часов

6 – 8 часов Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриных голеней и бедер;

– 1 – 2 репчатых лука;

– 1,7 – 1,8 литра воды;

– 2 моркови;

– 20 граммов желатина;

– 15 – 20 горошин черного перца;

– 10 зубчиков чеснока;

– соль.

Приготовление:

Промываем куриное мясо и заливаем водой на 2 – 3 часа. Сливаем воду, набираем новую и отправляем на огонь. Доводим до кипения и через три минуты сливаем. Промываем мясо и кастрюлю и наливаем чистую воду.

заливаем водой на 2 – 3 часа. Сливаем воду, набираем новую и отправляем на огонь. Доводим до кипения и через три минуты сливаем. Промываем мясо и кастрюлю и наливаем чистую воду. Добавляем очищенный лук и морковь, специи и варим на медленном огне 30-40 минут. Не забываем снимать образующуюся пену.

Чтобы бульон не был мутный, следите за уровнем кипения студня. Вынимаем морковь и варим блюдо еще час.

Процеживаем бульон, раздельно разбираем мясо на волокна.

Разбавляем желатин с небольшим количеством бульона и оставляем, чтобы он набух на 30 минут. Дальше следует его растопить, но не кипятить. Смешиваем желатин с остальным бульоном и разливаем по порционным тарелкам.

Выкладываем кусочки чеснока, моркови, куриного мяса и оставляем охлаждаться и застывать.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить рецепт фаршированных шампиньонов. Пальчики оближете!