Жодне свято не проходить без наваристого холодцю. Його готують з яловичини, свинини чи курятини, але щоб страва справді вдалася потрібно знати кілька секретів.

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Насамперед вдалий холодець – прозорий. Тут потрібно дотримуватися технологія приготування. Ми підготували перевірений рецепт холодцю з курятини.

Рецепт холодцю з курятини

Час: 6 – 8 годин

6 – 8 годин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячих гомілок та стегон;

– 1 – 2 ріпчасті цибулі;

– 1,7 – 1,8 літра води;

– 2 моркви;

– 20 грамів желатину;

– 15 – 20 горошин чорного перцю;

– 10 зубчиків часнику;

– сіль.

Приготування:

Промиваємо куряче м'ясо та заливаємо водою на 2 – 3 години. Зливаємо воду, набираємо нову та відправляємо на вогонь. Доводимо до кипіння та через три хвилини зливаємо. Промиваємо м'ясо та каструлю і наливаємо чисту воду.

заливаємо водою на 2 – 3 години. Зливаємо воду, набираємо нову та відправляємо на вогонь. Доводимо до кипіння та через три хвилини зливаємо. Промиваємо м'ясо та каструлю і наливаємо чисту воду. Додаємо очищену цибулю та моркву, спеції та варимо на повільному вогні 30 – 40 хвилин. Не забуваємо знімати піну, що утворюється.

Аби бульйон не був каламутний стежте за рівнем кипіння холодцю. Виймаємо моркву та варимо страву ще годину.

Проціджуємо бульйон, окремо розбираємо м'ясо на волокна.

Розбавляємо желатин з невеликою кількістю бульйону та залишаємо аби він набух на 30 хвилин. Далі слід його розтопити, але не кип'ятити. Змішуємо желатин з рештою бульйону та розливаємо по порційних тарілках.

Викладаємо шматочки часнику, моркви, курячого м'яса та залишаємо охолоджуватися і застигати.

Смачного!

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