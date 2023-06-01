Жодне свято не проходить без наваристого холодцю. Його готують з яловичини, свинини чи курятини, але щоб страва справді вдалася потрібно знати кілька секретів.
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Насамперед вдалий холодець – прозорий. Тут потрібно дотримуватися технологія приготування. Ми підготували перевірений рецепт холодцю з курятини.
Рецепт холодцю з курятини
- Час: 6 – 8 годин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Промиваємо куряче м'ясо та заливаємо водою на 2 – 3 години. Зливаємо воду, набираємо нову та відправляємо на вогонь. Доводимо до кипіння та через три хвилини зливаємо. Промиваємо м'ясо та каструлю і наливаємо чисту воду.
- Додаємо очищену цибулю та моркву, спеції та варимо на повільному вогні 30 – 40 хвилин. Не забуваємо знімати піну, що утворюється.
- Аби бульйон не був каламутний стежте за рівнем кипіння холодцю. Виймаємо моркву та варимо страву ще годину.
- Проціджуємо бульйон, окремо розбираємо м'ясо на волокна.
- Розбавляємо желатин з невеликою кількістю бульйону та залишаємо аби він набух на 30 хвилин. Далі слід його розтопити, але не кип'ятити. Змішуємо желатин з рештою бульйону та розливаємо по порційних тарілках.
- Викладаємо шматочки часнику, моркви, курячого м'яса та залишаємо охолоджуватися і застигати.
Смачного!