Рулети з баклажанів з корейською морквою – це не просто швидка закуска до столу, а справжня насолода для рецепторів. Справжній осінній рецепт, який ви точно збережете собі в нотатках.
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За бажанням їх можна подавати з гострим часниковим соусом, або до м'ясних чи рибних страв. Спробуйте і ви будете приємно вражені результатом.
Рецепт рулетів з баклажанів та корейської моркви
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Баклажани миємо та просушуємо від вологи, нарізаємо тонкими поздовжніми скибками. Вийде приблизно 14 – 15 скибочок.
- На розігрітій сковорідці з олією обсмажуємо скибки баклажанів з обох сторін впродовж кількох хвилин. Готові баклажани викладаємо на тарілку застелену паперовим рушником, щоб він всотав зайвий жир.
- Формуємо рулетики, викладаючи приблизно 15 – 20 грамів моркви з товщого краю скибочки баклажана та закручуючи її.
- Викладаємо закуску на тарілку та подаємо з улюбленим соусом.
Смачного!