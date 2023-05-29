Смузи – густой прохладный безалкогольный напиток из измельченных ягод, зелени и овощей. Такие напитки стали популярны довольно давно, особенно они актуальны летом.

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Их можно готовить как из свежих продуктов, так и из замороженных: бананов, вишен, клубники или других ягод. Смузи можно употреблять в любой прием пищи, важно только выбирать точную комбинацию продуктов для напитка.

Рецепт смузи

  • Время: 5 минут

Приготовление:

  • Моем клубнику, очищаем банан от кожуры. Нарезаем его случайными кусочками.
  • Выкладываем все ингредиенты в чашу блендера и закрываем крышкой. С помощью растительного или коровьего молока (по выбору) регулируем консистенцию полосы.
  • Измельчаем все в однородную массу и переливаем в стакан. Подаем с соломинкой.

Приятного аппетита!

Популярные комбинации фруктовых и овощных смузи

  • Клубника, мята, банан, шпинат, вода или молоко
  • Клубника, шпинат, вишня, банан, вода или молоко
  • Банан, авокадо, вишня, вода или молоко


Ягодные смузи / Фото Everyday health

  • Яблоко, шпинат, мята, вода или молоко
  • Морковь, апельсин и имбирь, вода или молоко
  • Огурец и брокколи, вода или молоко
  • Арбуз и яблоко, вода или молоко


Зеленое смузи / Фото Tesco Food

  • Болгарский перец, помидор и яблоко
  • Апельсин и шпинат, вода или молоко
  • Лимон, манго и брокколи, вода или молоко