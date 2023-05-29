Смузи – густой прохладный безалкогольный напиток из измельченных ягод, зелени и овощей. Такие напитки стали популярны довольно давно, особенно они актуальны летом.
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Их можно готовить как из свежих продуктов, так и из замороженных: бананов, вишен, клубники или других ягод. Смузи можно употреблять в любой прием пищи, важно только выбирать точную комбинацию продуктов для напитка.
Рецепт смузи
- Время: 5 минут
Приготовление:
- Моем клубнику, очищаем банан от кожуры. Нарезаем его случайными кусочками.
- Выкладываем все ингредиенты в чашу блендера и закрываем крышкой. С помощью растительного или коровьего молока (по выбору) регулируем консистенцию полосы.
- Измельчаем все в однородную массу и переливаем в стакан. Подаем с соломинкой.
Приятного аппетита!
Популярные комбинации фруктовых и овощных смузи
- Клубника, мята, банан, шпинат, вода или молоко
- Клубника, шпинат, вишня, банан, вода или молоко
- Банан, авокадо, вишня, вода или молоко
Ягодные смузи / Фото Everyday health
- Яблоко, шпинат, мята, вода или молоко
- Морковь, апельсин и имбирь, вода или молоко
- Огурец и брокколи, вода или молоко
- Арбуз и яблоко, вода или молоко
Зеленое смузи / Фото Tesco Food
- Болгарский перец, помидор и яблоко
- Апельсин и шпинат, вода или молоко
- Лимон, манго и брокколи, вода или молоко