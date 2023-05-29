Смузи – густой прохладный безалкогольный напиток из измельченных ягод, зелени и овощей. Такие напитки стали популярны довольно давно, особенно они актуальны летом.

Читайте также Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня

Их можно готовить как из свежих продуктов, так и из замороженных: бананов, вишен, клубники или других ягод. Смузи можно употреблять в любой прием пищи, важно только выбирать точную комбинацию продуктов для напитка.

Рецепт смузи

Время: 5 минут

Ингредиенты:

– 1 банан;

– клубника;

– мята;

– растительное молоко.

Приготовление:

Моем клубнику, очищаем банан от кожуры. Нарезаем его случайными кусочками.

Выкладываем все ингредиенты в чашу блендера и закрываем крышкой. С помощью растительного или коровьего молока (по выбору) регулируем консистенцию полосы.

Измельчаем все в однородную массу и переливаем в стакан. Подаем с соломинкой.

Приятного аппетита!

Популярные комбинации фруктовых и овощных смузи

Клубника, мята, банан, шпинат, вода или молоко

Клубника, шпинат, вишня, банан, вода или молоко

Банан, авокадо, вишня, вода или молоко



Ягодные смузи / Фото Everyday health

Яблоко, шпинат, мята, вода или молоко

Морковь, апельсин и имбирь, вода или молоко

Огурец и брокколи, вода или молоко

Арбуз и яблоко, вода или молоко



Зеленое смузи / Фото Tesco Food

Болгарский перец, помидор и яблоко

Апельсин и шпинат, вода или молоко

Лимон, манго и брокколи, вода или молоко

Попытайтесь также приготовить домашнее мороженое всего из двух ингредиентов. За этим рецептом у вас получится идеальный домашний вкус без лактозы.