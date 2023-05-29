Смузі – густий прохолодний безалкогольний напій з подрібнених ягід, зелені та овочів. Такі напої стали популярними досить давно, особливо вони актуальну влітку.

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Їх можна готувати як зі свіжих продуктів, так і з заморожених: бананів, вишень, полуниці чи інших ягід. Смузі можна вживати у будь-який прийом їжі, важливо тільки обирати влучні комбінації продуктів для напою.

Рецепт смузі

  • Час: 5 хвилин

Приготування:

  • Миємо полуницю, очищаємо банан від шкірки. Нарізаємо його довільними шматочками.
  • Викладаємо все інгредієнти в чашу блендера та закриваємо кришкою. За допомогою рослинного чи коров'ячого молока (на вибір) регулюємо консистенцію смузі.
  • Подрібнюємо все в однорідну масу та переливаємо у склянку. Подаємо зі соломинкою.

Смачного!

Популярні комбінації фруктових та овочевих смузі

  • Полуниця, м'ята, банан, шпинат, вода або молоко
  • Полуниця, шпинат, вишня, банан, вода або молоко
  • Банан, авокадо, вишня, вода або молоко


Ягідні смузі / Фото Everyday health

  • Яблуко, шпинат, м'ята, вода або молоко
  • Морква, апельсин та імбир, вода або молоко
  • Огірок та броколі, вода або молоко
  • Кавун та яблуко, вода або молоко


Зелене смузі / Фото Tesco Food

  • Болгарський перець, помідор і яблуко
  • Апельсин та шпинат, вода або молоко
  • Лимон, манго та броколі, вода або молоко