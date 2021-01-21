На перший погляд здається, що приготувати стейк може кожен, але, щоб приготувати його правильно потрібно знати кілька золотих правил, щодо приготування м'яса. Володимир Ярославський радо поділився своїми секретами приготування правильного соковитого стейка.

Шеф-кухар ресторану Lucky, суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Володимир Ярославський поділився секретами приготування справжнього стейка на своїй сторінці в інстаграм.

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Шеф-кухар назвав основні умови приготування стейка, від вибору м'яса до температури, яка повинна бути в середині м'яса відповідно до обраної вами прожарки. Отож, гайда вчитись та готувати разом!

Як правильно готувати стейк вдома

Обирайте для стейка спеціальне м'ясо, зазвичай це суха чи волога витримка та порода. Володимир Ярославський зазначив, що найчастіше її називають – мармурове м'ясо. Правильний стейк нарізаний завтовшки 2,5-3,5 см. Заздалегідь дістаньте м'ясо з холодильника перед приготуванням, найкраще за годину до смаження. Прожарку кожен обирає відповідно до його смаків, але шеф-кухар радить обирати Medium або Medium rare. Не соліть м'ясо одразу, спеції потрібно додавати на друге смаження, інакше ваш стейк буде виділяти багато соку. Обов'язково готуйте стейк вдома на розігрітій сковорідці з олією. Обсмажуйте м'ясо з обох сторін по 2 рази до рум'яної скоринки. Після першого етапу приготування стейка перекладіть м'ясо на дерев'яну дошку з фольгою, загорніть його в неї та відкладіть на 10-15 хвилин, щоб соки рівномірно розійшлись по стейку. Знову розігрійте сковорідку, викладіть м'ясо та вже сміло можете додавати трави та спеції. Знову доводимо стейк до золотистої скоринки.

Шеф-кухар наголосив, що правильно приготований стейк не "тече" по тарілці, тобто всі соки залишаються в м'ясі.

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Температура всередині стейка згідно зі спостереженнями шеф-кухаря Володимира Ярославського, згідно з обраною вами прожаркою повинна бути такою:

– Rare (сирої) 39-41 градусів;

– Medium rare 42-47 градусів;

– Medium 48-53 градуси;

– Medium well 57 градусів;

– Well done 65 градусів;

– Very well done 75 градусів.

Володимир Ярославський, як шеф-кухар не рекомендує останні дві прожарки, зазначає, що краще вже готувати тушковане м'ясо. Але, якщо ви вживаєте тільки добре приготоване м'ясо – ці прожарки вам підійдуть ідеально.

Ступені просмажки стейка/Інфографіка Смачно 24