Вареники по-польски – довольно интересный и необычный рецепт. Их готовят со сложной двойной начинкой, чтобы лучше подчеркнуть вкус блюда.

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Попытайтесь приготовить вареники дома и удивите вкусным результатом свою семью. Обязательно подайте их со сметаной или грибной подливкой.

Рецепт вареников по-польски

Время: 2 часа

Порции: 6

Ингредиенты для теста:

– 350 граммов муки;

– 200 граммов горячей воды;

– 3 столовые ложки масла;

– половина чайной ложки соли;

– 1 яйцо.

Для начинки:

– 400 граммов картофельного пюре;

– 1 яйцо;

– 200 граммов домашнего сыра;

– черный молотый перец.

Приготовление:

В муку добавляем масло и кипяток, быстро перемешиваем все ложкой.

В блюдце или маленькую миску разбиваем одно яйцо. Добавляем в него половину чайной ложки соли. Взбиваем яйцо с солью с помощью вилки или венчика.

Взбитое яйцо добавляем в миску с тестом и перемешиваем все. Учтите, что яйцо можно добавлять только в остывшее тесто, иначе оно может завариться.

Вымешиваем тесто до однородного состояния и убираем в холодильник на 30 минут.

Картофельное пюре готовим заранее и охлаждаем. Добавляем в миску с картофелем творог, одно сырое яйцо и все перемешиваем.

Раскатываем тесто и формируем вареники с начинкой.

Варим вареники в подсоленной кипящей воде 3 – 4 минуты до готовности.

Перед подачей вареники посыпаем свежей зеленью и поливаем сметаной.

Приятного аппетита!

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