Вареники по-польски – довольно интересный и необычный рецепт. Их готовят со сложной двойной начинкой, чтобы лучше подчеркнуть вкус блюда.
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Попытайтесь приготовить вареники дома и удивите вкусным результатом свою семью. Обязательно подайте их со сметаной или грибной подливкой.
Рецепт вареников по-польски
Время: 2 часа
- Порции: 6
Приготовление:
- В муку добавляем масло и кипяток, быстро перемешиваем все ложкой.
- В блюдце или маленькую миску разбиваем одно яйцо. Добавляем в него половину чайной ложки соли. Взбиваем яйцо с солью с помощью вилки или венчика.
- Взбитое яйцо добавляем в миску с тестом и перемешиваем все. Учтите, что яйцо можно добавлять только в остывшее тесто, иначе оно может завариться.
- Вымешиваем тесто до однородного состояния и убираем в холодильник на 30 минут.
- Картофельное пюре готовим заранее и охлаждаем. Добавляем в миску с картофелем творог, одно сырое яйцо и все перемешиваем.
- Раскатываем тесто и формируем вареники с начинкой.
- Варим вареники в подсоленной кипящей воде 3 – 4 минуты до готовности.
- Перед подачей вареники посыпаем свежей зеленью и поливаем сметаной.
Приятного аппетита!