Вареники по-польски – довольно интересный и необычный рецепт. Их готовят со сложной двойной начинкой, чтобы лучше подчеркнуть вкус блюда.

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Попытайтесь приготовить вареники дома и удивите вкусным результатом свою семью. Обязательно подайте их со сметаной или грибной подливкой.

Рецепт вареников по-польски

  • Время: 2 часа

  • Порции: 6

Приготовление:

  • В муку добавляем масло и кипяток, быстро перемешиваем все ложкой.
  • В блюдце или маленькую миску разбиваем одно яйцо. Добавляем в него половину чайной ложки соли. Взбиваем яйцо с солью с помощью вилки или венчика.
  • Взбитое яйцо добавляем в миску с тестом и перемешиваем все. Учтите, что яйцо можно добавлять только в остывшее тесто, иначе оно может завариться.
  • Вымешиваем тесто до однородного состояния и убираем в холодильник на 30 минут.
  • Картофельное пюре готовим заранее и охлаждаем. Добавляем в миску с картофелем творог, одно сырое яйцо и все перемешиваем.
  • Раскатываем тесто и формируем вареники с начинкой.
  • Варим вареники в подсоленной кипящей воде 3 – 4 минуты до готовности.
  • Перед подачей вареники посыпаем свежей зеленью и поливаем сметаной.

Приятного аппетита!