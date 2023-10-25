Вареники по-польськи – досить цікавий і незвичайний рецепт. Їх готують зі складною подвійною начинкою, щоб краще підкреслити смак страви.

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Спробуйте приготувати вареники вдома та здивуйте смачним результатом свою родину. Обов’язково подайте їх зі сметаною чи грибною підливою.

Рецепт вареників по-польськи

  • Час: 2 години

  • Порції: 6

Приготування:

  • До борошна додаємо олію та окріп, швидко перемішуємо все ложкою.
  • У блюдце або маленьку миску розбиваємо одне яйце. Додаємо до нього половину чайної ложки солі. Збиваємо яйце з сіллю за допомогою виделки або вінчика.
  • Збите яйце додаємо в миску з тістом і все перемішуємо. Врахуйте, що яйце можна додавати тільки в остигле тісто, інакше воно може заваритися.
  • Вимішуємо тісто до однорідного стану і прибираємо в холодильник на 30 хвилин.
  • Картопляне пюре готуємо заздалегідь і охолоджуємо. Додаємо в миску з картоплею сир, одне сире яйце і все перемішуємо.
  • Розкачуємо тісто та формуємо вареники з начинкою.
  • Варимо вареники в підсоленій киплячій воді 3 – 4 хвилини до готовності.
  • Перед подачею вареники посипаємо свіжою зеленню і поливаємо сметаною.

Смачного!