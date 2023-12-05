Чтобы майонез был хорошей густой однородной консистенции, разница температур желтков и масла должна быть минимальной. Если соус не густеет, поставьте его ненадолго в холодильник, а затем попытайтесь сбить снова.
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Домашний майонез: пошаговый рецепт
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Приготовление:
- Отделите белки от желтков. Положите желтки и горчицу в стеклянную или металлическую миску. Она должна быть достаточно большой, чтобы в ней можно было сбить соус венчиком.
- Слегка взбейте желтки с горчицей с помощью венчика. Добавьте сок лимона, щепотку соли и снова хорошо взбейте смесь. Она должна стать однородной.
- В полученную массу тонкой струйкой влейте подсолнечное масло, не забывая постоянно взбивать. Немного добавили – сбили венчиком, еще немного добавили – снова сбили.
- Когда останутся последние 5 миллилитров масла и вы добавите его к соусу, хорошо размешав, майонез будет готов.