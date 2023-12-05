Щоб майонез був гарної однорідної густої консистенції, різниця температур жовтків й олії має бути мінімальною. Якщо соус не густішає, поставте його ненадовго в холодильник, а потім спробуйте збити знову.
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Домашній майонез: покроковий рецепт
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Приготування:
- Відокремте білки від жовтків. Покладіть жовтки та гірчицю в скляну або металеву миску. Вона має бути досить великою, щоб в ній можна було збити соус віничком.
- Злегка збийте жовтки з гірчицею за допомогою віничка. Додайте сік лимона, дрібку солі та знову добре збийте суміш. Вона повинна стати однорідною.
- В отриману масу тонкою цівкою влийте соняшникову олію, не забуваючи постійно збивати. Трохи додали – збили вінчиком, ще трохи додали – знову збили.
- Коли залишаться останні 5 мілілітрів олії й ви додасте її до соусу, добре розмішавши, майонез буде готовий.