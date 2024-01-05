Голодная кутья: какие блюда должны быть на столе на Второй Сочельник

В этом году украинцы праздновали Рождество со всем миром. Первый Сочельник пришелся на 24 декабря, а второй – на 5 января.

Разница между Первым и Вторым Сочельником заключается не только в приготовлении кутьи. Ведь 24 декабря готовят богатую, а 5 января – бедную кутью.

Стоит знать Когда празднуем Второй Сочельник в 2024 году: какие блюда нужно приготовить

На Сочельник перед Крещением в церкви также освящают воду и набирают ее после Богослужения домой. Вечером же не колядуют, а щедруют. Также после Богослужения здороваются: "Христос крестится", на что следует ответить: "В реке Иордане!".

Блюд готовят меньше

На Второй Сочельник обычно готовят меньше блюд, чем на Первый. В общей сложности их должно быть 7. Однако стоит также отметить, что в некоторых семьях готовят и больше. Самое главное в подготовке праздничного стола, чтобы число было нечетным.

В этот день также соблюдают пост. Ужинать садятся после появления на небе первой звезды. На праздничный стол ставят только постные блюда.

Также там обязательно должна стоять свеча, хлеб, кутья, компот и вареники. По углам стола часто кладут орехи, яблоки, чеснок и головку мака, а под макитру – сено и мелкие деньги.

Что приготовить на Сочельник

Кутья должна быть "голодной" , то есть постной. Ее готовят только из зерен пшеницы без добавления сливок или масла. Иногда к кутье добавляют мак, изюм и сахар, но не халву.

, то есть постной. Ее готовят только из зерен пшеницы без добавления сливок или масла. Иногда к кутье добавляют мак, изюм и сахар, но не халву. Компот должен быть из сухофруктов – яблок, груш, слив или даже вишен. Также можно использовать замороженные фрукты. Они придадут напитку особый привкус.

– яблок, груш, слив или даже вишен. Также можно использовать замороженные фрукты. Они придадут напитку особый привкус. Кроме этого, на Второй Сочельник готовят вареники . Начинка может быть разной – картофель, квашеная капуста, мак и так далее. Последние делают маленькими и добавляют в них немного сахара.

. Начинка может быть разной – картофель, квашеная капуста, мак и так далее. Последние делают маленькими и добавляют в них немного сахара. Еще одна обязательное блюдо – борщ , который готовят без мяса. В него можно добавить грибы.

, который готовят без мяса. В него можно добавить грибы. На Голодную кутью также подают голубцы с овощами . К ним не добавляют мяса. Для более насыщенного вкуса используют, к примеру, капусту, морковь и грибы.

. К ним не добавляют мяса. Для более насыщенного вкуса используют, к примеру, капусту, морковь и грибы. Кроме того, можно приготовить грибную подливку , которая хорошо подходит к другим блюдам. В частности, к вареникам с картофелем или капустой.

, которая хорошо подходит к другим блюдам. В частности, к вареникам с картофелем или капустой. Часто готовят и салат из свеклы и чернослива, к которому добавляют растительное масло и грецкие орехи, которые создают яркий вкус.