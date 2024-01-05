Різниця між Першим та Другим Святвечором полягає не лише у приготуванні куті. Адже 24 грудня готують багату, а 5 січня – бідну кутю.

Варто знати Коли святкуємо Другий Святвечір у 2024 році: які страви потрібно приготувати

На Святвечір перед Водохрещем у церкві також освячують воду та набирають її після Богослужіння додому. Увечері ж не колядують, а щедрують. Також після Богослужіння вітаються: "Христос хрещається", на що треба відповісти: "В ріці Йордані!".

Страв готують менше

На Другий Святвечір зазвичай готують менше страв, ніж на Перший. Загалом їх має бути 7. Проте варто також зазначити, що в деяких родинах готують і більше. Найголовніше у підготовці святкового столу, щоб число було непарним.

У цей день також дотримуються посту. Вечеряти сідають після появи на небі першої зорі. На святковий стіл ставлять лише пісні страви.

Також там обов'язково має стояти свічка, хліб, кутя, узвар та вареники. По кутиках столу часто кладуть горіхи, яблука, часник та голівку маку, а під макітру – сіно та дрібні гроші.

Що приготувати на Святвечір

Кутя має бути "голодною" , тобто пісною. Її готують лише із зерен пшениці без додавання вершків чи масла. Інколи до куті додають мак, родзинки та цукор, але не халву.

, тобто пісною. Її готують лише із зерен пшениці без додавання вершків чи масла. Інколи до куті додають мак, родзинки та цукор, але не халву. Узвар має бути зі сухофруктів – яблук, груш, слив чи навіть вишень. Також можна використовувати заморожені фрукти. Вони нададуть напою особливий присмак.

– яблук, груш, слив чи навіть вишень. Також можна використовувати заморожені фрукти. Вони нададуть напою особливий присмак. Окрім цього, на Другий Святвечір готують вареники . Начинка може бути різною – картопля, квашена капуста, мак тощо. Останні роблять маленькими та додають в них трохи цукру.

. Начинка може бути різною – картопля, квашена капуста, мак тощо. Останні роблять маленькими та додають в них трохи цукру. Ще одна обов'язкова страва – борщ , який готують без м'яса. Натомість у нього можна додати гриби.

, який готують без м'яса. Натомість у нього можна додати гриби. На Голодну кутю також подають голубці з овочами . До рису не додають м'яса. Для насиченішого смаку використовують, до прикладу, капусту, моркву та гриби.

. До рису не додають м'яса. Для насиченішого смаку використовують, до прикладу, капусту, моркву та гриби. Окрім цього, можна приготувати грибну підливу , яка гарно підходить до інших страв. Зокрема, вареників з картоплею чи капустою.

, яка гарно підходить до інших страв. Зокрема, вареників з картоплею чи капустою. Часто готують і салат з буряка та чорносливу, до якого додають рослинну олію та волоські горіхи, які створюють яскравий смак.

Приготуйте на Другий Святвечір традиційну кутю з медом. Скористайтеся давнім та перевіреним віками рецептом.