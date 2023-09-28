Маринование грибов – отличный способ сохранить вкус и свойства этих замечательных продуктов на зиму. Маринад добавляет грибам новый вкусовый спектр, сделав их насыщеннее и аппетитнее.

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Какие грибы подходят для маринования

Некоторые виды грибов особенно подходят для маринования и становятся настоящим удовольствием на зимнем столе.

Какой у грибов невероятный вкус и аромат / Фото unsplash

Есть определенные грибы, которые лучше мариновать. К ним можно отнести:

шампиньоны – эти популярные грибы обладают нейтральным вкусом и хорошо впитывают вкус маринада;

опята – имеют непревзойденный грибной аромат и вкус;

лисички – эти грибы обладают отличным ароматом. О ни становятся менее хрустящими после маринования, но сохраняют свой вкус;

маслята – хорошо впитывают маринад и сохраняют свой характерный вкус и аромат.

Как мариновать грибы?

Маринование грибов – это несложный процесс. Прежде всего, грибы следует тщательно очистить от земли и других загрязнений. Затем подвергать их короткому кипячению на 5 – 7 минут. Это делается для того, чтобы удалить горький вкус.

Для приготовления маринада можно использовать немало ингредиентов. Среди самых популярных уксус, вода, соль, сахар, специи и травы по вкусу.