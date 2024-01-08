Глінтвейн готується на основі червоного вина, до якого додають різноманітні спеції та інгредієнти. Основні складові глінтвейну – кориця, гвоздика, кардамон, апельсинова або лимонна цедра, мед чи цукор, ну і, звичайно, вино.

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Яке вино обрати для глінтвейну

Найкращі вина для глінтвейну – насичені фруктові варіанти середньої міцності з невеликою витримкою. Підійде сухе чи напівсухе, наприклад Каберне, Совіньйон, Гренаш, Зінфандель або Сіра. Вони гарантуватимуть, що глінтвейн не буде надто солодким.

Рецепт глінтвейну

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Дуже смачний напій / Фото unsplash

Приготування:

  1. Налийте вино в каструлю і нагрійте його на повільному вогні.
  2. Апельсин розріжте навпіл і вичавіть сік в окрему ємність.
  3. Процідіть сік через фільтр або дрібне сито.
  4. Додайте у вино щіпку кожної спеції, гвоздику та апельсиновий сік.
  5. Нагрійте все, щоб не закипіло.
  6. Потім зніміть каструлю з вогню і розлийте глінтвейн по келихах.