Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками рецептом карри с курицей и тыквой. Обязательно попробуйте.

Татьяна Литвинова рассказывает как приготовить вкусный и ароматный карри с курицей и тыквой. Блюдо подают с рисом или тонким лавашем, который можно приготовить дома.

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Карри с курицей и тыквой

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе (или окорочок);

– 500 граммов тыквы;

– 100 граммов лука;

– 120 граммов моркови;

– 1 сладкий перец;

– томатный сок или томаты (Пилати);

– 2 столовые ложки подсолнечного масла;

– 1 столовая ложка масла гхи;

– 20 граммов специй "карри";

– 20 граммов имбиря;

– 20 граммов чеснока;

– 2 чайные ложки соли.

Для приготовления тщательно помойте куриное филе, нарежьте ломтиками. В кастрюле с маслом гхи, обжарьте мясо. Очистите тыкву, нарежьте кубиками. Для приготовления соуса помойте, очистите перец, морковь, чеснок, лук, имбирь, томаты, выложите в блендер, измельчить до однородной консистенции. В кастрюлю с курицей, вылейте соус, варите в течение 10 минут. Выложите в кастрюлю с соусом тыкву, добавьте специи, соль. Варите еще 10 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Карри с курицей и тыквой – рецепт от Тани Литвиновой в видео: