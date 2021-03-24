Карри с курицей и тыквой: рецепт от Тани Литвиновой
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками рецептом карри с курицей и тыквой. Обязательно попробуйте.
Источник:YouTube Тани Литвиновой
Татьяна Литвинова рассказывает как приготовить вкусный и ароматный карри с курицей и тыквой. Блюдо подают с рисом или тонким лавашем, который можно приготовить дома.
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Карри с курицей и тыквой
- Для приготовления тщательно помойте куриное филе, нарежьте ломтиками.
- В кастрюле с маслом гхи, обжарьте мясо.
- Очистите тыкву, нарежьте кубиками.
- Для приготовления соуса помойте, очистите перец, морковь, чеснок, лук, имбирь, томаты, выложите в блендер, измельчить до однородной консистенции.
- В кастрюлю с курицей, вылейте соус, варите в течение 10 минут.
- Выложите в кастрюлю с соусом тыкву, добавьте специи, соль. Варите еще 10 минут до готовности.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Карри с курицей и тыквой – рецепт от Тани Литвиновой в видео:
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