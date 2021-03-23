Как приготовить лобио: рецепт от Тани Литвиновой
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками рецептом лобио из белой фасоли, которое дополнит постное меню.
Источник:YouTube Тани Литвиновой
Лобио – блюдо грузинской кухни, которое готовят из отварной красной фасоли с добавлением специй, чеснока, кинзы. К блюду подают лаваш, который можно приготовить дома.
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Рецепт лобио
- Лук очистите, нарежьте е кубиками, обжарьте на сковороде с оливковым маслом, добавьте 2-3 столовые ложки воды.
- Томаты измельчить ножом.
- Чеснок очистите, измельчите ножом.
- В миску выложите готовую фасоль в соусе, добавьте лук, томаты, чеснок, кориандр, красный перец, специи, перемешайте.
- Выложите в форму для запекания, накройте фольгой, сделайте дырочки для выпаривания.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение часа.
- Кинзу помойте, измельчите ножом.
- Достаньте готовое лобио, добавьте кинзу, перемешайте.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт лобио от Татьяны Литвиновой в видео:
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