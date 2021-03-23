Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками рецептом лобио из белой фасоли, которое дополнит постное меню.

Лобио – блюдо грузинской кухни, которое готовят из отварной красной фасоли с добавлением специй, чеснока, кинзы. К блюду подают лаваш, который можно приготовить дома.

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Рецепт лобио

Ингредиенты:

– 500 граммов фасоли в томатном соусе (или отварной);

– 250 граммов лука;

– 2 столовые ложки подсолнечного или оливкового масла;

– 2 шт. томатов (Пилати или свежие);

– 3-4 зубчика чеснока;

– 0,5 чайной ложки кориандра;

– ⅓ чайной ложки острого красного перца;

– 1 чайная ложка соли;

– специи "хмели-сунели";

– 1 столовая ложка кинзы.

Лук очистите, нарежьте е кубиками, обжарьте на сковороде с оливковым маслом, добавьте 2-3 столовые ложки воды. Томаты измельчить ножом. Чеснок очистите, измельчите ножом. В миску выложите готовую фасоль в соусе, добавьте лук, томаты, чеснок, кориандр, красный перец, специи, перемешайте. Выложите в форму для запекания, накройте фольгой, сделайте дырочки для выпаривания. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение часа. Кинзу помойте, измельчите ножом. Достаньте готовое лобио, добавьте кинзу, перемешайте. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт лобио от Татьяны Литвиновой в видео: