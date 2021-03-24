Карі з курятиною та гарбузом: рецепт від Тані Литвинової
Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом карі з куркою та гарбузом. Обов'язково спробуйте.
Джерело:YouTube Тані Литвинової
Тетяна Литвинова розповідає як приготувати смачний та ароматний карі з курятиною та гарбузом. Страву подають з рисом або тонким лавашем, який можна приготувати вдома.
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Карі з курятиною та гарбузом
- Для приготування ретельно помийте куряче філе, наріжте скибочками.
- У каструлі з маслом гхі, обсмажте м'ясо.
- Почистіть гарбуз, наріжте кубиками.
- Для приготування соусу помийте, почистіть перець, моркву, часник, цибулю, імбир, томати, викладіть у блендер, подрібніть до однорідної консистенції.
- У каструлю з курятиною, вилийте соус, варіть протягом 10 хвилин.
- Викладіть у каструлю з соусом гарбуз, додайте спеції, сіль. Варіть ще протягом 10 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Карі з курятиною та гарбузом – рецепт від Тані Литвинової у відео:
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