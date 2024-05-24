Картофель будет хрустящим снаружи и мягким внутри. Она точно понравится вашим детям.
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Картофель фри в духовке
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 220 градусов. Выстелите противень пергаментом.
- Почистите картофель и нарежьте его на ломтики шириной 1 сантиметр.
- В большой миске смешайте воду с чайной ложкой соли и сахаром. Опустите ломтики картофеля в раствор и оставьте на 5 минут. Затем слейте воду, выложите картофель на бумажные полотенца и хорошо просушите.
- Переложите сухую картошку в миску, добавьте еще соли и оливковое масло. Встряхните, чтобы весь картофель равномерно покрылся маслом.
- Выложите картофель в один слой на противень. Запекайте 25 минут. Затем перемешайте картофель лопаткой. Поднимите температуру до 250 градусов и запекайте еще 10 минут.