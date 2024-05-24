Картофель будет хрустящим снаружи и мягким внутри. Она точно понравится вашим детям.

Стоит попробовать Справитесь за считанные минуты: рецепт элементарной пиццы на сковороде с сочной начинкой

Картофель фри в духовке

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Выстелите противень пергаментом.
  2. Почистите картофель и нарежьте его на ломтики шириной 1 сантиметр.
  3. В большой миске смешайте воду с чайной ложкой соли и сахаром. Опустите ломтики картофеля в раствор и оставьте на 5 минут. Затем слейте воду, выложите картофель на бумажные полотенца и хорошо просушите.
  4. Переложите сухую картошку в миску, добавьте еще соли и оливковое масло. Встряхните, чтобы весь картофель равномерно покрылся маслом.
  5. Выложите картофель в один слой на противень. Запекайте 25 минут. Затем перемешайте картофель лопаткой. Поднимите температуру до 250 градусов и запекайте еще 10 минут.