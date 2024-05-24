Картопля буде хрусткою ззовні та м'якою всередині. Вона точно сподобається вашим дітям.
Варто спробувати Впораєтеся за лічені хвилини: рецепт елементарної піци на пательні з соковитою начинкою
Картопля фрі у духовці
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Розігрійте духовку до 220 градусів. Вистеліть деко пергаментом.
- Почистьте картоплю й наріжте її на скибочки завширшки 1 сантиметр.
- У великій мисці змішайте воду із чайною ложкою солі та цукром. Опустіть скибочки картоплі у розчин і залиште на 5 хвилин. Потім злийте воду, викладіть картоплю на паперові рушники та добре просушіть.
- Перекладіть суху картоплю у миску, додайте ще солі та оливкову олію. Струсіть, щоб уся картопля рівномірно покрилася олією.
- Викладіть картоплю в один шар на деко. Запікайте 25 хвилин. Потім перемішайте картоплю лопаткою. Підніміть температуру до 250 градусів і запікайте ще 10 хвилин.