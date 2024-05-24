Картопля буде хрусткою ззовні та м'якою всередині. Вона точно сподобається вашим дітям.

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Картопля фрі у духовці

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 220 градусів. Вистеліть деко пергаментом.
  2. Почистьте картоплю й наріжте її на скибочки завширшки 1 сантиметр.
  3. У великій мисці змішайте воду із чайною ложкою солі та цукром. Опустіть скибочки картоплі у розчин і залиште на 5 хвилин. Потім злийте воду, викладіть картоплю на паперові рушники та добре просушіть.
  4. Перекладіть суху картоплю у миску, додайте ще солі та оливкову олію. Струсіть, щоб уся картопля рівномірно покрилася олією.
  5. Викладіть картоплю в один шар на деко. Запікайте 25 хвилин. Потім перемішайте картоплю лопаткою. Підніміть температуру до 250 градусів і запікайте ще 10 хвилин.