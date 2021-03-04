Как приготовить картофельные блины: домашние рецепты
На Масленицу готовят не только сладкие блины, но и соленые. Smachno News предлагает к празднику приготовить нежные картофельные блины. Обязательно попробуйте.
Источник:24 канал
Мы подготовили для вас рецепты картофельных блинов с добавлением молока и кефира. Оладьи получаются очень нежными с румяной корочкой. К блюду можно подавать любой соус, сметану и салаты.
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Рецепт блинов на молоке
- Для приготовления блинов тщательно помойте, очистите картофель. Натрите на крупной терке.
- В кастрюле разогрейте молоко.
- В миске смешайте картофель с молоком, добавьте соль, перец, муку, перемешайте.
- В разогретую сковороду налейте подсолнечное масло, выложите столовой ложкой блины. Обжарьте несколько минут с двух сторон до румяной корочки.
- Выложите на тарелку.
Картофельные блины со сметаной / Фото Freepik
Рецепт блинов на кефире
- Для приготовления блинов тщательно помойте, очистите картофель.
- Натрите на крупной терке или измельчите с помощью мясорубки. Сцедите сок, выложите в миску. Далее – добавьте яйцо, кефир, муку, соль, перец, перемешайте до однородной консистенции.
- В разогретую сковороду налейте подсолнечное масло, выложите столовой ложкой блины. Обжарьте несколько минут с двух сторон до золотой корочки.
- Выложите на тарелку. Подавайте со сметаной. Приятного аппетита!
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