На Масленицу готовят не только сладкие блины, но и соленые. Smachno News предлагает к празднику приготовить нежные картофельные блины. Обязательно попробуйте.

Мы подготовили для вас рецепты картофельных блинов с добавлением молока и кефира. Оладьи получаются очень нежными с румяной корочкой. К блюду можно подавать любой соус, сметану и салаты.

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Рецепт блинов на молоке

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 100 миллилитров молока 2,5%;

– 2 столовые ложки муки;

– подсолнечное масло;

– соль, перец.

Для приготовления блинов тщательно помойте, очистите картофель. Натрите на крупной терке. В кастрюле разогрейте молоко. В миске смешайте картофель с молоком, добавьте соль, перец, муку, перемешайте. В разогретую сковороду налейте подсолнечное масло, выложите столовой ложкой блины. Обжарьте несколько минут с двух сторон до румяной корочки. Выложите на тарелку.

Картофельные блины со сметаной / Фото Freepik

Рецепт блинов на кефире

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 180 миллилитров кефира 2,5%;

– 150 граммов муки;

– 1 яйцо;

– подсолнечное масло;

– соль, перец.