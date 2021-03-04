Як приготувати картопляні млинці: домашні рецепти
На Масляну готують не тільки солодкі млинці, а й солоні. Smachno News пропонує до свята приготувати ніжні картопляні млинці. Обов'язково спробуйте.
Джерело:24 канал
Ми підготували для вас рецепти картопляних млинців з додаванням молока та кефіру. Оладки виходять дуже ніжними з рум'яною скоринкою. До страви можна подавати будь-який соус, сметану та салати.
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Рецепт млинців на молоці
- Для приготування млинців ретельно помийте, почистіть картоплю. Натріть на грубій тертці картоплю.
- У каструлі розігрійте молоко.
- У мисці змішайте картоплю з молоком, додайте сіль, перець, борошно, перемішайте.
- У розігріту пательню налийте соняшникову олію, викладіть столовою ложкою млинці. Обсмажте з двох сторін до рум'яної скоринки декілька хвилин.
- Викладіть на тарілку.
Картопляні млинці зі сметаною/ Фото Freepik
Рецепт млинців на кефірі
- Для приготування млинців ретельно помийте, почистіть картоплю.
- Натріть на грубій тертці або подрібніть за допомогою м'ясорубки. Зцідіть сік, викладіть у миску. Далі – додайте яйце, кефір, борошно, сіль, перець, перемішайте до однорідної консистенції.
- У розігріту пательню налийте соняшникову олію, викладіть столовою ложкою млинці. Обсмажте декілька хвилин з двох сторін до золотої скоринки.
- Викладіть на тарілку. Подавайте зі сметаною. Смачного!
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