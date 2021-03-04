На Масляну готують не тільки солодкі млинці, а й солоні. Smachno News пропонує до свята приготувати ніжні картопляні млинці. Обов'язково спробуйте.

Ми підготували для вас рецепти картопляних млинців з додаванням молока та кефіру. Оладки виходять дуже ніжними з рум'яною скоринкою. До страви можна подавати будь-який соус, сметану та салати.

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Рецепт млинців на молоці

Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 100 мілілітрів молока 2,5%;

– 2 столові ложки борошна;

– соняшникова олія;

– сіль, перець.

Для приготування млинців ретельно помийте, почистіть картоплю. Натріть на грубій тертці картоплю. У каструлі розігрійте молоко. У мисці змішайте картоплю з молоком, додайте сіль, перець, борошно, перемішайте. У розігріту пательню налийте соняшникову олію, викладіть столовою ложкою млинці. Обсмажте з двох сторін до рум'яної скоринки декілька хвилин. Викладіть на тарілку.

Картопляні млинці зі сметаною/ Фото Freepik

Рецепт млинців на кефірі

Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 180 мілілітрів кефіру 2,5%;

– 150 грамів борошна;

– 1 яйце;

– соняшникова олія;

– сіль, перець.