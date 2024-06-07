На приготування треба всього пів години. Цей простий рецепт просто розірвав тікток.
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Полуничне тирамісу
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
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Приготування:
- 150 грамів полуниці поріжте на четвертинки, притрусіть столовою ложкою цукру і залиште на 15 хвилин.
- Ще 250 грамів полуниці перебийте блендером, додайте столову ложку цукру та перемішайте.
- Для крему злегка збийте вершки, додайте цукрову пудру та збийте до густого крему. Обережно вмішайте маскарпоне та знов збийте.
- На дно великої форми викладіть частину печива, попередньо змочуючи його у полуничному пюре. Зверху викладіть половину крему та розрівняйте. На крем покладіть шматочки полуниці, потім знов викладіть шар печива, змоченого в пюре. Зверху покрийте другою половиною крему.
- Прикрасьте тирамісу полуницею, яка залишилася, та листочками м'яти. Поставте в холодильник щонайменше на 3 години, а ще краще – на ніч.