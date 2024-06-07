На приготування треба всього пів години. Цей простий рецепт просто розірвав тікток.

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Полуничне тирамісу

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 500 грамів полуниці;

– 500 грамів маскарпоне;

– 200 грамів савоярді;

– 500 мілілітрів вершків 33%;

– 150 грамів цукрової пудри;

– 2 столові ложки цукру;

– м'ята до смаку.

Дивіться, як приготувати полуничне тирамісу: відео

Приготування:

150 грамів полуниці поріжте на четвертинки, притрусіть столовою ложкою цукру і залиште на 15 хвилин. Ще 250 грамів полуниці перебийте блендером, додайте столову ложку цукру та перемішайте. Для крему злегка збийте вершки, додайте цукрову пудру та збийте до густого крему. Обережно вмішайте маскарпоне та знов збийте. На дно великої форми викладіть частину печива, попередньо змочуючи його у полуничному пюре. Зверху викладіть половину крему та розрівняйте. На крем покладіть шматочки полуниці, потім знов викладіть шар печива, змоченого в пюре. Зверху покрийте другою половиною крему. Прикрасьте тирамісу полуницею, яка залишилася, та листочками м'яти. Поставте в холодильник щонайменше на 3 години, а ще краще – на ніч.

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