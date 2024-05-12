Также коливо делают из ячневой крупы, гречки или риса. Однако это все – современные вариации.

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Как приготовить традиционное коливо из пшеницы

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Заранее замочите пшеницу. Лучше это делать на ночь, но можно и на несколько часов.
  2. Один стакан зерен залейте 3 стаканами кипятка и варите до готовности 1 – 2 часа на медленном огне, чтобы вода быстро не испарилась. Готовая пшеница должна быть мягкой.
  3. Залейте кипятком изюм.
  4. Готовую пшеницу подвесьте в марле, чтобы вода с нее полностью стекла.
  5. Мак разотрите в блендере или в ступке до появления "макового молочка".
  6. Обсушите салфеткой изюм.
  7. Смешайте пшеницу с медом и изюмом.
  8. Украсьте коливо. Традиционно его разравнивают и выкладывают сверху крест.