Также коливо делают из ячневой крупы, гречки или риса. Однако это все – современные вариации.
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Как приготовить традиционное коливо из пшеницы
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Заранее замочите пшеницу. Лучше это делать на ночь, но можно и на несколько часов.
- Один стакан зерен залейте 3 стаканами кипятка и варите до готовности 1 – 2 часа на медленном огне, чтобы вода быстро не испарилась. Готовая пшеница должна быть мягкой.
- Залейте кипятком изюм.
- Готовую пшеницу подвесьте в марле, чтобы вода с нее полностью стекла.
- Мак разотрите в блендере или в ступке до появления "макового молочка".
- Обсушите салфеткой изюм.
- Смешайте пшеницу с медом и изюмом.
- Украсьте коливо. Традиционно его разравнивают и выкладывают сверху крест.