Також коливо роблять з ячної крупи, гречки чи рису. Проте це все – сучасні варіації.

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Як приготувати традиційне коливо з пшениці

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Заздалегідь замочіть пшеницю. Краще це робити на ніч, але можна і на кілька годин.
  2. Одну склянку зерен залийте 3 склянками окропу і варіть до готовності 1 – 2 години на повільному вогні, щоб вода швидко не випарувалася. Готова пшениця має бути м’якою.
  3. Залийте окропом родзинки.
  4. Готову пшеницю підвісьте в марлі, щоб вода з неї повністю стекла.
  5. Мак розітріть в блендері або в ступці до появи "макового молочка".
  6. Обсушіть серветкою родзинки.
  7. Змішайте пшеницю з медом і родзинками.
  8. Прикрасьте кутю. Традиційно її розрівнюють і викладають зверху хрест.