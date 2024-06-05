Полуничне мохіто точно смакуватиме всім. Окрім того, воно дуже просто готується.
Варто спробувати Лише з двох інгредієнтів: рецепт домашнього морозива з полуниці
Полуничне мохіто
- Час: 2 години
- Порцій: 2
Приготування:
- Полуницю помийте та приберіть плодоніжки.
- Покладіть її в простерилізовані банки, додайте гілочку м'яти, скибки апельсина, цукор, лимонну кислоту.
- Залийте окропом до верху. Накрийте простерилізованою кришкою і закатайте ключем для консервування.
- Переверніть банку вверх дном та трохи струсіть, щоб цукор опустився і розчинився. Вкрийте ковдрою і залиште до охолодження компоту. Далі поставте банки в прохолодне місце для зберігання.