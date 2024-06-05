Полуничне мохіто точно смакуватиме всім. Окрім того, воно дуже просто готується.

Варто спробувати Лише з двох інгредієнтів: рецепт домашнього морозива з полуниці

Полуничне мохіто

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 2

Інгредієнти:

– 600 грамів полуниці;

– 300 грамів цукру;

– 2 скибочки апельсина;

– гілочка м'яти;

– дрібка лимонної кислоти.

Приготування:

Полуницю помийте та приберіть плодоніжки. Покладіть її в простерилізовані банки, додайте гілочку м'яти, скибки апельсина, цукор, лимонну кислоту. Залийте окропом до верху. Накрийте простерилізованою кришкою і закатайте ключем для консервування. Переверніть банку вверх дном та трохи струсіть, щоб цукор опустився і розчинився. Вкрийте ковдрою і залиште до охолодження компоту. Далі поставте банки в прохолодне місце для зберігання.

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