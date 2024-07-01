Домашній консервований горошок буде смачнішим, ніж магазинний. Окрім цього ви будете впевнені в його якості.

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Консервований горошок

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 2 кілограми молодого горошку;

– 3 літри води;

– 50 мілілітрів оцту 6 – 9%;

– 70 грамів цукру;

– 70 грамів солі.

Приготування:

Воду закип'ятіть, всипте в окріп горошок і варіть до м'якості. На це піде приблизно 30 хвилин. В окремій каструлі сіль і цукор розчиніть у літрі води, доведіть до кипіння та влийте оцет. Банки для консервації заздалегідь простерилізуйте в духовці, мікрохвильовій печі чи каструлі. Розкладіть у них горошок шумівкою, після чого залийте маринадом. На водяній бані підігрійте банки з горошком протягом 30 хвилин, після чого закатайте кришками. Закутайте банки теплою ковдрою, дайте їм охолонути та настоятися. Вживати горошок можна вже через 3 дні.

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