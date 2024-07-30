Цей давній крем складається з кави, цукру та вершків. Ви можете використовувати як заварну, так і розчинну каву.

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Крем з кави

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів чорної кави;

– 300 мілілітрів вершків 30%;

– 100 грамів коричневого нерафінованого цукру.

Приготування:

Приготуйте 200 мілілітрів будь-якої кави. Чим вона міцніша, тим сильніше буде відчутний смак варення. Влийте вершки в каструлю. Увімкніть конфорку на слабку потужність і додайте цукор. Ретельно перемішайте і нагрівайте, поки цукор не розчиниться. Коли вершки закиплять, додайте каву. Вливайте його повільною цівкою, постійно помішуючи. Встановіть конфорку на мінімальну потужність, при якій крем буде продовжувати злегка пузиритися. Варіть до загустіння, приблизно 25 – 30 хвилин. Гарячий крем можна розлити по банках і залишити догори дном для збереження. Ви можете зберігати його в холодильнику до двох тижнів.

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