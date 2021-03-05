Японская кухня стала любимой для многих украинцев, ведь она предлагает много уникальных и полезных блюд. В частности, одним из самых популярных среди них являются суши.

Суши-мастер Богдан Смирнов-Мельников в интервью рассказал об особенностях своей профессии. В частности, он изучает японскую кухню еще с 2001 года.

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Кто такой сушист

В моем понимании, это человек, который испортил японскую кухню. Когда это все только начало появляться, то было понятие "суши-мастер". До сих пор так и осталось. Сушист – это искаженно и неправильно. В то же время суши-мастер – человек, который занимается японской кухней.



Суши-мастер Богдан Смирнов-Мельников / Фото 24 канала

Как вы стали суши-мастером

Я начинал со стажировки: где-то там посуду помыл, выполнял какую-то второстепенную работу. Затем смотрел как готовит шеф, это все было страшно, но очень интересно. Я был в этом заведении 3 года и уже где-то через 2 года стал старшим.

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Суши-мастер готовит только суши

Суши-мастер – это человек, который готовит непосредственно суши. Их разновидностей очень много. Нам нужно было где-то полгода для подготовки к посвящению в суши-мастера. Однако это была целая школа, даже если в армии.



Суши / Фото Unsplash

Каким должен быть суши-мастер

Это в первую очередь должен быть самоорганизованный человек. При этом важными пунктами являются личная гигиена и питание. В целом лицо должно быть порядочным и вести такой же образ жизни.

Однако стоит развивать свои навыки в течение всей жизни и стремиться к новым знаниям.

Едите ли вы суши, приготовленные в украинских заведениях

В Украине я знаю до 10 человек, с которыми я пойду есть суши. Я прихожу в учреждения и вижу, что там происходит. После этого мне хочется все это снимать на скрытую камеру и показать людям, что они едят и как это готовят.

За 500 гривен часто можно взять килограмм суши. Однако продукты в японской кухне – это продукты первого класса, которые не могут быть дешевыми. Впрочем, в заведениях берут дешевые заправки, рыбу, рис и соус.

Сейчас где-то 95% заведений разводят соевый соус водой, еще чего-то добавляют, усиливают вкус и все.

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Умеют ли украинцы есть суши

Когда я вижу, как украинцы едят суши, у меня начинает болеть сердце. Сейчас люди берут роллы, кладут их в соусницу, полчаса говорят и только потом вытаскивают ролл, который уже разваливается.



Украинцы часто неправильно едят суши / Фото Unsplash

Как правильно есть суши

Суши желательно съесть в течение 15 минут после того, как их приготовили. Я сделал их, даю, вы берете тарелку и сразу едите. Это момент, когда надо сразу посвятить этому процессу свое внимание. Нельзя ни в коем случае отвлекаться.

Как вы относитесь к нетрадиционным суши, например с майонезом

Майонез в наше время используют в нескольких роллах. Когда он попадает в это блюдо, то смешивает все вкусы и в результате получается интересный вкусный салат, но не суши.