Мы подготовили для вас рецепт курицы с ветчиной и сыром, которую можно подавать к столу в будни и праздники. Как правильно приготовить – читайте в материале.

У каждой хозяйки есть свой собственный фирменный рецепт приготовления курицы, запеченной в духовке. Но с такой начинкой – ветчиной и сыром, блюдо получается ароматным, невероятно вкусной и сочной. По желанию можете сделать изысканный соус или домашний майонез. Читайте также Как приготовить куриное суфле: домашний рецепт Курица фаршированная ветчиной и сыром Ингредиенты:

– 1 курица;

– майонез;

– бульон;

– соль;

– перец. Для начинки:

– 100 граммов ветчины;

– 100 граммов твердого сыра ("Российский");

– 2 куриных яйца;

– 150 миллилитров молока 2,5%;

– 3-4 столовые ложки сливок 30-33%;

– 4 ломтика батона;

– 1 сладкий перец;

– 4 веточки петрушки;

– соль,

– перец. Тушку тщательно помойте, снимите кожицу, оставляя ножки и крылышки, мясо отделите от костей, измельчите с помощью мясорубки. В миске выложите батон, добавьте молоко, оставьте в течение 5 минут. Ветчину нарежьте кубиками или соломкой. Сыр натрите на крупной терке. Петрушку помойте, измельчите ножом. Перец помойте, очистите, нарежьте кубиками. Для приготовления начинки в миске соедините куриный фарш, добавьте батон, ветчину, сыр, сладкий перец, петрушку. Далее – добавьте яйца, сливки, соль, перец, перемешайте. Выложите во внутрь курицы начинку, закрепите зубочистками. Курицу сверху смажьте майонезом, нитью закрепите ножки и крылышки. Противень смажьте растительным маслом, выложите курицу. Разогрейте духовку до температуры 160-180 градусов в течение 1,5 часа, поливая бульоном. Достаньте из духовки. Выложите на тарелку, разрежьте на порции. Приятного аппетита!