Курица фаршированная ветчиной и сыром: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт курицы с ветчиной и сыром, которую можно подавать к столу в будни и праздники. Как правильно приготовить – читайте в материале.
Источник:Наша Ряба
У каждой хозяйки есть свой собственный фирменный рецепт приготовления курицы, запеченной в духовке. Но с такой начинкой – ветчиной и сыром, блюдо получается ароматным, невероятно вкусной и сочной. По желанию можете сделать изысканный соус или домашний майонез.
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Курица фаршированная ветчиной и сыром
- Тушку тщательно помойте, снимите кожицу, оставляя ножки и крылышки, мясо отделите от костей, измельчите с помощью мясорубки.
- В миске выложите батон, добавьте молоко, оставьте в течение 5 минут.
- Ветчину нарежьте кубиками или соломкой.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
- Перец помойте, очистите, нарежьте кубиками.
- Для приготовления начинки в миске соедините куриный фарш, добавьте батон, ветчину, сыр, сладкий перец, петрушку. Далее – добавьте яйца, сливки, соль, перец, перемешайте.
- Выложите во внутрь курицы начинку, закрепите зубочистками. Курицу сверху смажьте майонезом, нитью закрепите ножки и крылышки.
- Противень смажьте растительным маслом, выложите курицу.
- Разогрейте духовку до температуры 160-180 градусов в течение 1,5 часа, поливая бульоном.
- Достаньте из духовки. Выложите на тарелку, разрежьте на порции. Приятного аппетита!
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