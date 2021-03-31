Ми підготували для вас рецепт курки з шинкою і сиром, яку можна подати до столу у будні та свята. Як правильно приготувати – читайте у матеріалі.

У кожної господині є свій власний фірмовий рецепт приготування курки. Але з такою начинкою – шинкою і сиром, страва виходить ароматною, неймовірно смачною та соковитою. За бажанням можете зробити вишуканий соус або домашній майонез. Читайте також Як приготувати куряче суфле: домашній рецепт Курка фарширована шинкою і сиром Інгредієнти:

– 1 курка;

– майонез;

– бульйон;

– сіль;

– перець. Для начинки:

– 100 грамів шинки;

– 100 грамів твердого сиру ("Російський");

– 2 курячі яйця;

– 150 мілілітрів молока 2,5%;

– 3-4 столові ложки вершків 30-33%;

– 4 скибочки батону;

– 1 солодкий перець;

– 4 гілочки петрушки;

– сіль;

– перець. Тушку ретельно помийте, зніміть шкірку, залишаючи ніжки й крильця, м'ясо відокремте від кісток, подрібніть за допомогою м'ясорубки. У мисці викладіть батон, додайте молоко, залиште протягом 5 хвилин. Шинку наріжте кубиками або соломкою. Сир натріть на грубій тертці. Петрушку помийте, подрібніть ножем. Перець помийте, почистіть наріжте кубиками. Для приготування начинки у мисці з'єднайте курячий фарш, додайте батон, шинку, сир, солодкий перець, петрушку. Далі – додайте яйця, вершки, сіль, перець, перемішайте. Викладіть всередину курки начинку, закріпіть зубочистками. Курку зверху змастіть майонезом, ниткою закріпіть ніжки й крильця. Деко змастіть рослинною олією, викладіть курку. Розігрійте духовку до температури 160-180 градусів протягом 1,5 години, поливаючи бульйоном. Дістаньте з духовки. Викладіть на тарілку, розріжте на порції. Смачного!