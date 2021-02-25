Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками рецептом блюда китайской национальной кухни – курицы с апельсиновым соусом, которое вы можете приготовить дома на обед или ужин.

Курица с апельсиновым соусом – одно из самых популярных блюд китайской кухни.

Известный ресторатор, украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "Мастер Шеф" и "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить курицу с апельсиновым кисло-сладким соусом с рисом и капустой брокколи. Изысканное и оригинальное блюдо понравится всем.

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Курица с апельсиновым соусом

Ингредиенты:

– 118 миллилитров устричного соуса;

– 95 граммов сахара;

– 90 миллилитров апельсинового сока (фреш);

– 90 миллилитров рисового уксуса;

– 1 столовая ложка крахмала;

– 2 столовая ложка соевого соуса;

– 1 столовая ложка соуса хойсин;

– 1/2 чайной ложки паприки;

– 300 граммов брокколи (или цветной капусты);

– 1 щепотка соли;

– щепотка красного пищевого красителя (или сок свеклы);

– 1 литр растительного масла для жарки во фритюре;

– 900 граммов куриных бедер (без кожи, костей);

– 335 граммов муки;

– 2 стакана газированной воды;

– 1/2 чайной ложки чеснока;

– 1/2 чайной ложки свежего имбиря;

– 2–3 пера зеленого лука;

– 1/2 белой луковицы;

– 200 граммов риса.

Я восхищаюсь тем, как люди, живущие в разных точках мира умеют адаптировать национальные блюда под привычную кухню страны, в которой находятся. Это очень популярная практика. Поэтому я сегодня решил поделиться классным рецептом китайского национального блюда, которое они адаптировали под Северную Америку, – прокомментировал Хименес–Браво

В кастрюле соедините апельсиновый сок с сахаром, добавьте хойсин, соевый, устричный, соусы. Крахмал смешайте с рисовым уксусом, добавьте паприку, пищевой краситель, перемешайте до однородной консистенции. Соус доведите до кипения. Курятину помойте, нарежьте кубиками 4 см, обваляйте в муке. В миске смешайте муку с газированной водой, окуните в кляр, обжарьте курятину в кастрюле с разогретым маслом. Выложите на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла. Чеснок, лук, имбирь очистите, измельчите ножом. Зеленый лук, помойте, нарежьте ломтиками длиной 5 см. На разогретой сковороде с маслом обжарьте чеснок, имбирь, курятину, добавьте зеленый лук, лук, вылейте соус, перемешайте. Тушите до готовности. Брокколи отварить на пару. Рис промойте, отварите в кастрюле с кипятком. Выложите на тарелку рис, курицу, сверху брокколи. Приятного аппетита!

Китайская курица с апельсиновым соусом – рецепт от Эктора Хименеса-Браво в видео: