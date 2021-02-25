Китайская курица с апельсиновым соусом: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками рецептом блюда китайской национальной кухни – курицы с апельсиновым соусом, которое вы можете приготовить дома на обед или ужин.
Источник:Инстаграм Эктора Хименеса-Браво
Курица с апельсиновым соусом – одно из самых популярных блюд китайской кухни.
Известный ресторатор, украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "Мастер Шеф" и "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить курицу с апельсиновым кисло-сладким соусом с рисом и капустой брокколи. Изысканное и оригинальное блюдо понравится всем.
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Курица с апельсиновым соусом
Я восхищаюсь тем, как люди, живущие в разных точках мира умеют адаптировать национальные блюда под привычную кухню страны, в которой находятся. Это очень популярная практика. Поэтому я сегодня решил поделиться классным рецептом китайского национального блюда, которое они адаптировали под Северную Америку, – прокомментировал Хименес–Браво
- В кастрюле соедините апельсиновый сок с сахаром, добавьте хойсин, соевый, устричный, соусы. Крахмал смешайте с рисовым уксусом, добавьте паприку, пищевой краситель, перемешайте до однородной консистенции. Соус доведите до кипения.
- Курятину помойте, нарежьте кубиками 4 см, обваляйте в муке. В миске смешайте муку с газированной водой, окуните в кляр, обжарьте курятину в кастрюле с разогретым маслом. Выложите на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла.
- Чеснок, лук, имбирь очистите, измельчите ножом.
- Зеленый лук, помойте, нарежьте ломтиками длиной 5 см.
- На разогретой сковороде с маслом обжарьте чеснок, имбирь, курятину, добавьте зеленый лук, лук, вылейте соус, перемешайте. Тушите до готовности.
- Брокколи отварить на пару.
- Рис промойте, отварите в кастрюле с кипятком.
- Выложите на тарелку рис, курицу, сверху брокколи. Приятного аппетита!
Китайская курица с апельсиновым соусом – рецепт от Эктора Хименеса-Браво в видео:
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