В 3 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" 20-ка лучших поваров будут соревноваться с судьями в кулинарном конкурсе, а на битве черных их ждет самое сложное испытание за все сезоны шоу.

В 3 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" шеф-повара наконец добрались до заветной 20-ки проекта и именно сегодня начнут свой путь в кулинарном шоу на телеканале СТБ.

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Лучшей 20-ке шеф-поваров 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" нужно быть максимально собранными, ведь до 1 миллиона гривен и звание лучшего остался еще долгий путь.

Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" спросили участников, нужно ли повару знать классическую кухню, ведь мнений по этой теме много. Судьи проверят профессионалов на знание классических блюд кухонь разных стран и, чтобы начать первое испытание, участникам нужно разделиться на 4 команды.

Желающих возглавить команды было немного, к большому удивлению судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" первыми руки подняли девушки.

Лиля Стоянова стала капитаном красной команды и выбрала себе в помощь су-шефом Леонида Малюгу, Радека Конечны, Виталия Нужного, Владислава Цимбалюка.

Вторым капитаном команды синих стала Стелла Клименко, ее су-шефом стал Дмитрий Кузнецов. В команду попали Лида Корниенко, Игорь Мищенко, Марина Собко.

Команду желтых возглавила Неля Бадамшина, ее су-шеф – Николай Люлько. В команду желтых вошли Виктор Шайдецкий, Руслан Яковлев, Николай Овчаренко.

Четвертым капитаном вызвался быть Владимир Юрин, его су-шеф – Владислав Давыденко. Цвет фартуков команды зеленый. Николай Мыгаль, Элеонора Баранова, Игорь Андрияш.

Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" попросили капитанов и су-шефов покинуть кухню, а на команды ждали три коробки-загадки с блюдами. У красных были такие блюда: фиш энд чипс, лахмаджун, утка пеппер паста, у синих – устрицы Рокфеллер, клем чаудер и тарт татен, у желтых – ризотто пармиджано, томям, блэк пудинг, и у зеленых – каноли, йоркширский пудинг и чикен баттер масала.

Командам нужно продемонстрировать не только кулинарные способности, но и ловкость, логику и способность анализа. Задача шефов и су-шефов – сложить пазл по 5 подсказкам от команды, отгадать и приготовить блюда за 60 минут.

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Первыми на вердикт к судьям пошла команда желтых, у них правильно приготовлен был лишь том ям –заработали 1 балл.

У синей команды судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" зачислили клемм чаудер, устрицу Рокфеллер. За неправильное название тарт татену судьи ее не приняли.

Команда красных подала судьям фиш энд чипс, но блюдо было приготовлено неправильно – его не приняли. Лахмаджун красные тоже не готовили, ведь не знали рецепта. Третье приготовленное блюдо было не отгадано и неправильно приготовлено командой – они не получили ни одного балла.

У команды зеленых тоже дела плохи, каноли не приготовлены правильно, йоркширский пудинг Владимир Ярославский не пробовал из-за неправильной рецептуры, чикен батер масала тоже не приняли.

Эктор Хименес-Браво поднял на балкон синюю и желтую команды, а зеленые и красные пристыженные судьями будут выбирать по одному участнику на битву черных фартуков. Владимир Юрин и Радек Конечны надели черные фартуки и будут бороться за место в первой битве лузеров 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

Кулинарный лототрон для профессионалов

Стелла Клименко, как лучший капитан в предыдущем конкурсе получила от судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" приятный бонус и выбрала трех капитанов для второго испытания.

В команду Стеллы вошли Марина Собко, Виктор Шайдецкий, Леонид Малюга и Владимир Юрин – цвет команды красный. Девушка выбрала капитаном синих Виталия Нужного, в команду вошли: Николай Люлько, Лиля Стоянова, Владислав Давиденко, Игорь Мищенко. Команду желтых возглавила Элеонора Баранова, девушка выбрала в команду Николая Мигаля, Лидию Корниенко, Влада Цымбалюка и Радека Конечны. Четвертую команду зеленых возглавил шоколатье Игорь Андрияш, в их состав вошли Дмитрий Кузнецов, Руслан Яковлев, Николай Овчаренко и Неля Бадамшина.

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Впервые в истории проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" судьи вызывают на дуэль участников шоу. Промежуточный экзамен на креативность и комбинирование ингредиентов – именно так обозначили конкурс судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы". Лототрон будет в помощь кулинарам, ведь в нем будут спрятаны ингредиенты, из которых нужно придумать как можно больше блюд.

Когда лототрон выдаст все 5 продуктов у команды будет 3 минуты на написание блюд и играть будут названиями блюд. Если варианты блюд первыми закончатся у судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" команда должна приготовить названые ими блюда, а если первыми спасуют профессионалы – сразу наденут черные фартуки.

Красные вытащили из лототрона яблоки, креветки, поленту, шиитаке, тыкву. В батле с судьями победу одержала команда профессионалов и им нужно приготовить это же количество названых блюд.

Синие вытащили свеклу, говяжью вырезку, утиное филе, кальмара, лук порей. Кулинарную дуэль на этом этапе возглавили участники, так и они будут готовить блюда из выбранных продуктов.

Желтые вытащили из кулинарного лототрона бекон, рис жасмин, шампиньоны, топинамбур, сладкий красный перец. Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" снова не смогли перекрыть количество блюд участников – желтые тоже готовят блюда для оценки судей.

В зеленых выпали такие ингредиенты, как морковь, корень сельдерея, фуа гра, козий сыр, сыр пармезан. И тут судьи не смогли обыграть последнюю команду – зеленые тоже готовят блюда.

На приготовление у 4 команд 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" было полтора часа, за которые они пытались взять себя в руки и создать настоящие ресторанные шедевры из выбранных продуктов.

Несмотря на все распри, разлитые на пол блюда и недоразумения в командах профессионалов они все-таки выдали судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" указанные блюда из первоначального списка испытания.

У команды синих из трех блюд судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" приняли только две, однако капитан решил обжаловать вердикт судей касательно третьего диетического блюда, но выкрутиться не удалось.

У желтых, судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" приняли все 4 блюда, в зеленых и красных – одну.

По вердикту судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" победу во втором испытании одержала команда желтых, а синие, красные и зеленые – поражение.

Первая битва черных фартуков

Голосованием три команды лузеров выбирали претендентов на черный фартук. Синие проголосовали за Леонида Малюгу, зеленая команда Игоря Андрияша, а красные – Виталия Нужного.

Итак, в первой битве 3 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" 5 поваров в черных фартуках будут соревноваться в одном из самых сложных испытаний проекта – воссозданию самых популярных конфет, батончиков и других сладостей, признанных миром.

Игорь Андрияш будет готовить батончик Милкивей, Владимир – конфету "Вечерний Киев", Леонид – Орео, Радек – Нутелу, Виталик – коровку.

Впервые за все сезоны проекта судьи смягчили правила конкурса! Сегодня каждый участник битвы черных фартуков может взять одного помощника с балкона, но ни пробовать, ни готовить помощник не может – принимаются только советы.

Виктор выбрал Марину, но девушка захотела помогать Владимиру. Поэтому парню пришлось переизбирать помощника. После долгих раздумий руку подняла Лиля Стоянова. Игорь выбрал Стеллу Клименко, Радек – Виктора Шайдецкого, а Леонид – Николая Мигаля.

Повара получили два часа на приготовление точных копий популярных лакомств, однако выйти из нее в белом фартуке получится не всем профессионалам.

За вердиктами судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" первым проект покинул Владимир Юрин.

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