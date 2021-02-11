Паста с фетой и томатами черри: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Известный шеф-повар, ресторатор Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить пасту с фетой и томатами. Простой и сытный обед, который вы с легкостью приготовите дома.
Источник:Инстаграм Эктора Хименеса-Браво
Известный ресторатор, украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "Мастер Шеф" и "Мастер Шеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками рецептом вкусной пасты с фетой, помидорами, которая понравится всей семье.
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Рецепт пасты
Рецепт, разлетелся по всему миру за несколько дней, – написал Эктор Хименес-Браво
- Для приготовления пасты помойте томаты, выложите в форму для запекания, добавьте соль, перец, оливковое масло, перемешайте, в центр выложите фету.
- Разогрейте духовку при температуре 180 градусов, отправьте запекаться в течение 40 минут.
- В кастрюле с кипятком отварите пасту.
- Чеснок очистите, базилик помойте, измельчите ножом.
- Выложите томаты с сыром перемешайте, добавьте базилик, чеснок, отваренные макароны, отправьте в духовку еще на несколько минут.
- Выложите на тарелку. Подавайте горячими, украсьте листьями базилика.
Рецепт пасты с фетой и томатами от Эктора Хименеса-Браво в видео:
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