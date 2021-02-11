Известный шеф-повар, ресторатор Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить пасту с фетой и томатами. Простой и сытный обед, который вы с легкостью приготовите дома.

Известный ресторатор, украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "Мастер Шеф" и "Мастер Шеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками рецептом вкусной пасты с фетой, помидорами, которая понравится всей семье. Читайте также Пирог с кабачком, ветчиной и сыром: простой рецепт от Эктора Хименеса-Браво Рецепт пасты Ингредиенты:

- 600 граммов томатов черри;

- 100 миллилитров оливкового масла;

- 300 граммов феты;

- 250 граммов пасты (Челлентани);

- 2 зубчика чеснока;

- базилик;

- соль, перец. Рецепт, разлетелся по всему миру за несколько дней, – написал Эктор Хименес-Браво Для приготовления пасты помойте томаты, выложите в форму для запекания, добавьте соль, перец, оливковое масло, перемешайте, в центр выложите фету. Разогрейте духовку при температуре 180 градусов, отправьте запекаться в течение 40 минут. В кастрюле с кипятком отварите пасту. Чеснок очистите, базилик помойте, измельчите ножом. Выложите томаты с сыром перемешайте, добавьте базилик, чеснок, отваренные макароны, отправьте в духовку еще на несколько минут. Выложите на тарелку. Подавайте горячими, украсьте листьями базилика. Рецепт пасты с фетой и томатами от Эктора Хименеса-Браво в видео: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)