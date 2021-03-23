Если нет много времени готовить на обед. Мы подготовили для вас рецепт курицы в апельсиновом соусе.

Нежное диетическое куриное мясо в апельсиновом соусе можно подавать как основное блюдо или как гарнир. К блюду прекрасно подойдут овощные салаты.

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Куриная грудка в апельсиновом соусе

Ингредиенты:

– 2 шт. куриного филе;

– 2 апельсина;

– масло сливочное;

– соль, перец.