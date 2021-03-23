Как приготовить курицу в апельсиновом соусе: домашний рецепт
Если нет много времени готовить на обед. Мы подготовили для вас рецепт курицы в апельсиновом соусе.
Источник:Наша Ряба
Нежное диетическое куриное мясо в апельсиновом соусе можно подавать как основное блюдо или как гарнир. К блюду прекрасно подойдут овощные салаты.
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Куриная грудка в апельсиновом соусе
- Куриное филе тщательно помойте, обсушите бумажным полотенцем, добавьте соль, перец.
- На сковороде с разогретым сливочным маслом обжарьте филе с двух сторон 3-4 минуты.
- Выложите мясо на противень. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение десяти минут.
- Для приготовления соуса помойте апельсины, нарежьте кольцами 5-6, с другой – натрите цедру, выжмите сок. На сковороду выложите апельсиновые кольца, вылейте сок с цедрой, разогрейте на среднем огне, варите несколько минут помешивая.
- Готовое мясо достаньте из духовки, выложите на сковороду с сиропом, несколько раз переверните, накройте крышкой и прогрейте.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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