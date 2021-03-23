Якщо немає багато часу готувати на обід. Ми підготували для вас рецепт курятини в апельсиновому соусі.

Ніжне дієтичне куряче м'ясо в апельсиновому соусі можна подавати як основну страву або як гарнір. До страви чудово підійдуть овочеві салати.

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Куряча грудка в апельсиновому соусі

Інгредієнти:

– 2 шт. курячого філе;

– 2 апельсини;

– масло вершкове;

– сіль, перець.