Как приготовить рулет из курицы с курагой: домашний рецепт
Если хотите удивить своих родных оригинальным блюдом из курицы. Приготовьте сочный рулет с курагой и орехами.
Источник:Наша Ряба
Рулет из курицы – изысканное диетическое блюдо с ароматной начинкой, которую вы легко приготовите в домашних условиях. Также можно подать к столу вкусные и полезные салаты из свежих овощей.
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Рулет из курицы и курагой
- В миске залейте желатин водой, растопите.
- Орехи очистите от шелухи, подсушите в духовке, оставьте для охлаждения, измельчите ножом.
- Помойте курагу, выложите в миску, залейте кипятком, оставьте на 5 минут, разрежьте пополам.
- Тщательно помойте, разрежьте тушку вдоль позвоночника, удалите все косточки, посыпьте мускатным орехом и корицей.
- Полоской выложите курагу, орехи, сверху вылейте желатин. Заверните в пищевую пленку, сформируйте рулет, закрепите концы ниткой.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 40–45 минут до готовности.
- Готовый горячий рулет выложите для охлаждения под пресс. Перед подачей разрежьте на порции, выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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