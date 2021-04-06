Если хотите удивить своих родных оригинальным блюдом из курицы. Приготовьте сочный рулет с курагой и орехами.

Рулет из курицы – изысканное диетическое блюдо с ароматной начинкой, которую вы легко приготовите в домашних условиях. Также можно подать к столу вкусные и полезные салаты из свежих овощей.

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Рулет из курицы и курагой

Ингредиенты:

– 1 тушка;

– 1 стакан кураги;

– 1-2 стакана грецких орехов;

– 1-4 чайная ложка молотого мускатного ореха;

– 1/4 чайной ложки молотой корицы;

– 5 граммов желатина.