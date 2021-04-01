Салаты из свежих овощей насыщают организм витаминами. Мы подготовили для вас простой рецепт постного салата, который можно приготовить за считанные минуты и не надо тратить много времени на кухне.

Овощной салат с капустой, сладким перцем, морковью и листьями салата дополнит любое блюдо. По желанию можете добавить пекинскую капусту, другие овощи или постный майонез. Читайте также Рецепт овощей стир-фрай из киноа от шеф-повара Владимира Ярославского Рецепт салата Ингредиенты:

– 100 граммов краснокочанной капусты;

– 1 сладкий перец;

– 1 морковь;

– листья салата;

– лимонный сок;

– растительное масло;

– соль;

– перец. Для приготовления салата тщательно помойте овощи. Капусту нарежьте соломкой. Сладкий перец помойте, очистите от косточек, нарежьте ломтиками. Морковь помойте, очистите, натрите на крупной терке. Листья салата тщательно помойте. В миску выложите капусту, морковь, сладкий перец, листья салата, добавьте лимонный сок, соль, перец, масло, перемешайте. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!