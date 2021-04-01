Постный салат с капустой, морковью и сладким перцем: домашний рецепт
Салаты из свежих овощей насыщают организм витаминами. Мы подготовили для вас простой рецепт постного салата, который можно приготовить за считанные минуты и не надо тратить много времени на кухне.
Источник:24 канал
Овощной салат с капустой, сладким перцем, морковью и листьями салата дополнит любое блюдо. По желанию можете добавить пекинскую капусту, другие овощи или постный майонез.
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Рецепт салата
- Для приготовления салата тщательно помойте овощи.
- Капусту нарежьте соломкой.
- Сладкий перец помойте, очистите от косточек, нарежьте ломтиками.
- Морковь помойте, очистите, натрите на крупной терке.
- Листья салата тщательно помойте.
- В миску выложите капусту, морковь, сладкий перец, листья салата, добавьте лимонный сок, соль, перец, масло, перемешайте.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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