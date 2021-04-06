Якщо бажаєте вразити свої рідних оригінальною стравою з курятини. Приготуйте соковитий рулет з курагою та горіхами.

Рулет з курятини – вишукана дієтична страва з ароматною начинкою, яку ви легко приготуєте в домашніх умовах. Також можна подати до столу смачні та корисні салати зі свіжих овочів.

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Рулет з курятини та курагою

Інгредієнти:

– 1 тушка;

– 1 склянка кураги;

– 1-2 склянки волоських горіхів;

– 1-4 чайна ложка меленого мускатного горіха;

– 1/4 чайної ложки меленої кориці;

– 5 грамів желатину.