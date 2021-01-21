Лазанья з м'ясом кролика і грибами: рецепт від Яни Балог
Дівчина поділилась рецептом лазаньї з м'ясом кролика і грибами у соусі бешамель. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.
Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог опублікувала рецепт на своїй сторінці в інстаграм. Для приготування страви тісто можна використати готове або зробити власноруч.
Читайте також Салат "Нісуаз" з тунцем: простий рецепт від Яни Балог
Як приготувати лазанью
- Для приготування тіста просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно з жовтком, додайте яйце, додайте сіль, замісіть тісто, залиште у холодильнику на 20-30 хвилин.
- Помийте гриби, наріжте скибочками, обсмажте на соняшниковій олії зі спеціями.
- Почистіть цибулю з часником, подрібніть ножем, обсмажте на пательні.
- Ретельно помийте м'ясо кролика, наріжте кубиками, обсмажте на пательні, додайте чебрець, біле вино, вершкове масло, спеції, тушкуйте 4-5 хвилин.
- Для приготування соусу на сухій пательні обсмажте борошно, додайте вершкове масло, сіль, мускатний горіх, молоко, перемішайте, варіть 1-2 хвилини до готовності.
- Розкатайте тоненьке тісто, відваріть 2-3 хвилини у підсоленій воді.
- Форму вистеліть пергаментом, викладіть шарами: соус, тісто, мясо кролика, гриби, сир, тісто. Зверху тісто змастіть соусом, посипте тертим сиром.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте випікатись на 10-15 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!
Поділитися новиною