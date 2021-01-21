Дівчина поділилась рецептом лазаньї з м'ясом кролика і грибами у соусі бешамель. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.

Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог опублікувала рецепт на своїй сторінці в інстаграм. Для приготування страви тісто можна використати готове або зробити власноруч. Читайте також Салат "Нісуаз" з тунцем: простий рецепт від Яни Балог Як приготувати лазанью Інгредієнти для тіста:

– 1 жовток;

– 1 яйце;

– дрібка солі;

– 150 грамів борошна. Інгредієнти для соусу "Бешамель":

– 50 грамів борошна;

– 50 грамів вершкового масла 82%;

– 350 мілілітрів молока;

– дрібка солі;

– мускатний горіх. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Балог | Мастер Шеф 10 (@yana_baloh) Інгредієнти для начинки:

– 300 грамів грибів;

– 300 грамів м’яса кролика;

– твердий сир;

– 2 зубчики часнику;

– 1 цибулина;

– чебрець;

– соняшникова олія;

– вершкове масло 82%;

– 100 мілілітрів білого вина;

– сіль, перець. Для приготування тіста просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно з жовтком, додайте яйце, додайте сіль, замісіть тісто, залиште у холодильнику на 20-30 хвилин. Помийте гриби, наріжте скибочками, обсмажте на соняшниковій олії зі спеціями. Почистіть цибулю з часником, подрібніть ножем, обсмажте на пательні. Ретельно помийте м'ясо кролика, наріжте кубиками, обсмажте на пательні, додайте чебрець, біле вино, вершкове масло, спеції, тушкуйте 4-5 хвилин. Для приготування соусу на сухій пательні обсмажте борошно, додайте вершкове масло, сіль, мускатний горіх, молоко, перемішайте, варіть 1-2 хвилини до готовності. Розкатайте тоненьке тісто, відваріть 2-3 хвилини у підсоленій воді. Форму вистеліть пергаментом, викладіть шарами: соус, тісто, мясо кролика, гриби, сир, тісто. Зверху тісто змастіть соусом, посипте тертим сиром. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте випікатись на 10-15 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!