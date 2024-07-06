Об этом знают лишь единицы: как почистить креветки без лишней мороки

В некоторых магазинах можно найти креветки, которые уже были очищены машиной от ракушек и выделений. Однако они несколько грубые – не такие мягкие и не такие чистые, как креветки, очищенные вручную.

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Кроме того, домашняя обработка креветок позволяет запастись панцирями, которые являются ингредиентом замечательного бульона из морепродуктов для буйабеса, рагу, ризотто и тому подобное.

Вы вполне можете покупать именно замороженные креветки, поскольку их часто обрабатывают и замораживают именно на лодке или ферме, где их выращивают. Поэтому даже "свежие" креветки в магазине были ранее заморожены.

Как быстро почистить креветки

Есть много способов очистить креветки. Предлагаем воспользоваться самым простым, который удается у всех.

Сначала снимите скорлупу. Один из вариантов – применить грубую силу, чтобы оторвать ножки (вдоль внутреннего изгиба креветки), а затем разъединить панцирь, подняв большие пальцы снизу и оторвав его.

Также можно воспользоваться маленькими кухонными ножницами. Для этого вставьте кончик одного лезвия под панцирь в верхней части вдоль внешнего изгиба, а затем отрежьте до хвоста. Снимите скорлупу с любой стороны и выбросьте ее или сохраните про запас. На этом этапе вы можете оставить хвост или удалить его.



Почистить креветки – совсем не трудно / Фото Unsplash

Затем удалите вену. Темная вена, которая проходит вдоль спины креветки, на самом деле является окончанием ее пищеварительной трубки. Она наполнена пищеварительным материалом креветок. В любом случае, эта вена, хотя и не вредна для людей, может быть с песком и немного грязной на вкус. Хотя вам не обязательно убирать ее с маленьких креветок, но есть одно эмпирическое правило: если вы видите ее, удалите ее.

Для этого сделайте неглубокий надрез ножницами или ножом вдоль спины креветки. Если вы уже использовали ножницы, чтобы удалить скорлупу, возможно, вам не нужно будет резать глубже.

Используйте кончик ножа или лезвия ножниц, чтобы пробраться под темную вену и осторожно потянуть ее сверху. Поскольку жилка достаточно эластичная, она часто выходит целой. Если она лопнет, просто уберите ее руками или помойте креветку.

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