Про це знають лише одиниці: як почистити креветки без зайвої мороки

У деяких магазинах можна знайти креветки, які вже були очищені машиною від мушель і виділень. Проте вони дещо грубі – не такі м'які й не такі чисті, як креветки, очищені вручну.

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Крім того, домашня обробка креветок дає змогу запастися панцирами, які є інгредієнтом чудового бульйону з морепродуктів для буябесу, рагу, ризотто тощо.

Ви цілком можете купувати саме заморожені креветки, оскільки їх часто обробляють і заморожують саме на човні чи фермі, де їх вирощують. Тому навіть "свіжі" креветки в магазині були раніше заморожені.

Як швидко почистити креветки

Є багато способів очистити креветки. Пропонуємо скористатися найпростішим, який вдається у всіх.

Спочатку зніміть шкаралупу. Один із варіантів – застосувати грубу силу, щоб відірвати ніжки (вздовж внутрішнього вигину креветки), а потім роз'єднати панцир, піднявши великі пальці знизу та відірвавши його.

Також можна скористатися маленьким кухонним ножицям. Для цього вставте кінчик одного леза під панцир у верхній частині уздовж зовнішнього вигину, а потім відріжте до хвоста. Зніміть шкаралупу з будь-якого боку і викиньте її або збережіть про запас. На цьому етапі ви можете залишити хвіст або видалити його.



Почистити креветки – зовсім не важко / Фото Unsplash

Потім видаліть вену. Темна вена, яка проходить уздовж спини креветки, насправді є закінченням її травної трубки. Вона наповнена травним матеріалом креветок. У будь-якому випадку, ця вена, хоча й не шкідлива для людей, може бути з піском та трохи брудною на смак. Хоча вам не обов'язково прибирати її з маленьких креветок, але є одне емпіричне правило: якщо ви бачите її, видаліть її.

Для цього зробіть неглибокий надріз ножицями або ножем уздовж спини креветки. Якщо ви вже використовували ножиці, щоб видалити шкаралупу, можливо, вам не потрібно буде різати глибше.

Використовуйте кінчик ножа або леза ножиць, щоб пробратися під темну вену та обережно потягнути її зверху. Оскільки жилка досить еластична, вона часто виходить цілою. Якщо вона лусне, просто приберіть її руками чи помийте креветку.

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