Цей рецепт називають справжньою знахідкою для господинь. З ним ви забудете про смажені кабачки, адже ця страва перевершує їх за всіма критеріями!

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Рецепт рулету з кабачків

Час: 1 година 40 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 0,5 кілограма кабачків;

– 3 яйця;

– 1 столова ложка сметани;

– 3 столові ложки борошна;

– 1/3 чайної ложки соди;

– 3 плавлені сирки;

– 2 зубчики часнику;

– 2 помідори;

– майонез, сіль, перець та кріп – до смаку.

Приготування:

Кабачки миємо та чистимо. Грубо натираємо, додаємо сіль, перемішуємо. Через 5 хвилин віджимаємо з кабачків зайву рідину. Змішуємо яйця та сметану, солимо, перчимо та додаємо до кабачків. Додаємо просіяне борошно та соду, добре перемішуємо. Деко застеляємо пергаментом, змащуємо олією. Рівномірно розподіляємо тісто тонким шаром та випікаємо 15 – 20 хвилин при 180 градусах. Сирки натираємо, додаємо продавлений часник, дрібно нарізаний кріп та майонез. Добре перемішуємо. Помідори чистимо від шкірки та нарізаємо тонкими кільцями. Коли кабачковий корж трішки вистигне, намазуємо його сирною масою, викладаємо помідори та загортаємо у рулет. Фіксуємо його харчовою плівкою та ставимо на годину у холодильник.

Смачного!

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