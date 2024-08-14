Такое блюдо понравится всем вашим родным. Известная кулинарка Татьяна Литвинова рассказала, как сделать его в духовке.

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Ленивые голубцы

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 6

Смотрите, как приготовить ленивые голубцы: видео

Приготовление:

  1. Капусту промойте, заверните в пищевую пленку и отправьте в микроволновку на 15 минут при средней мощности.
  2. Тем временем лук и чеснок почистите и измельчите. Обжарьте на разогретой с топленым сливочным маслом сковороде до мягкости.
  3. Морковь помойте, почистите и натрите на среднюю терку. Добавьте жареный лук, говяжий фарш, рис, соль, сушеный чеснок, кориандр и 2 столовые ложки томатного соуса. Хорошо вымешайте.
  4. Капусту разверните, отсоедините от нее листья и срежьте утолщения. Выложите часть листьев на дно и бока формы, чтобы они свисали. Далее выложите фарш и утрамбуйте. Сверху накройте оставшимися листьями и заверните те, которые свисали.
  5. Смешайте оставшуюся томатную пасту и сметану. Посолите, слегка перемешайте, смажьте заправкой пирог и разровняйте ложкой.
  6. Выпекайте при 180 градусах 45 минут.