Такое блюдо понравится всем вашим родным. Известная кулинарка Татьяна Литвинова рассказала, как сделать его в духовке.
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Ленивые голубцы
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 6
Смотрите, как приготовить ленивые голубцы: видео
Приготовление:
- Капусту промойте, заверните в пищевую пленку и отправьте в микроволновку на 15 минут при средней мощности.
- Тем временем лук и чеснок почистите и измельчите. Обжарьте на разогретой с топленым сливочным маслом сковороде до мягкости.
- Морковь помойте, почистите и натрите на среднюю терку. Добавьте жареный лук, говяжий фарш, рис, соль, сушеный чеснок, кориандр и 2 столовые ложки томатного соуса. Хорошо вымешайте.
- Капусту разверните, отсоедините от нее листья и срежьте утолщения. Выложите часть листьев на дно и бока формы, чтобы они свисали. Далее выложите фарш и утрамбуйте. Сверху накройте оставшимися листьями и заверните те, которые свисали.
- Смешайте оставшуюся томатную пасту и сметану. Посолите, слегка перемешайте, смажьте заправкой пирог и разровняйте ложкой.
- Выпекайте при 180 градусах 45 минут.