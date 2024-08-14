Такое блюдо понравится всем вашим родным. Известная кулинарка Татьяна Литвинова рассказала, как сделать его в духовке.

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Ленивые голубцы

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 700 граммов капусты;

– 200 граммов моркови;

– 200 граммов лука;

– 50 граммов риса;

– 500 граммов фарша;

– 200 граммов томатного соуса;

– 2 зубчика чеснока;

– 1,5 чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка сушеного чеснока;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 30 граммов топленого масла;

– 100 граммов сметаны.

Смотрите, как приготовить ленивые голубцы: видео

Приготовление:

Капусту промойте, заверните в пищевую пленку и отправьте в микроволновку на 15 минут при средней мощности. Тем временем лук и чеснок почистите и измельчите. Обжарьте на разогретой с топленым сливочным маслом сковороде до мягкости. Морковь помойте, почистите и натрите на среднюю терку. Добавьте жареный лук, говяжий фарш, рис, соль, сушеный чеснок, кориандр и 2 столовые ложки томатного соуса. Хорошо вымешайте. Капусту разверните, отсоедините от нее листья и срежьте утолщения. Выложите часть листьев на дно и бока формы, чтобы они свисали. Далее выложите фарш и утрамбуйте. Сверху накройте оставшимися листьями и заверните те, которые свисали. Смешайте оставшуюся томатную пасту и сметану. Посолите, слегка перемешайте, смажьте заправкой пирог и разровняйте ложкой. Выпекайте при 180 градусах 45 минут.

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