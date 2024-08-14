Така страва сподобається усім вашим рідним. Відома кулінарка Тетяна Літвінова розповіла, як зробити її у духовці.
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- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 6
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Приготування:
- Капусту промийте, загорніть у харчову плівку і відправте у мікрохвильовку на 15 хвилин при середній потужності.
- Тим часом цибулю і часник почистьте та подрібніть. Обсмажте на розігрітій з топленим вершковим маслом пательні до м'якості.
- Моркву помийте, почистьте і натріть на середню терку. Додайте смажену цибулю, яловичий фарш, рис, сіль, сушений часник, коріандр і 2 столові ложки томатного соусу. Добре вимішайте.
- Капусту розгорніть, від'єднайте від неї листки та зріжте потовщення. Викладіть частину листків на дно і боки форми, щоб вони звисали. Далі викладіть фарш і утрамбуйте. Зверху накрийте рештою листків і загорніть ті, які звисали.
- Змішайте решту томатної пасти й сметану. Посоліть, злегка перемішайте, змастіть заправкою пиріг і розрівняйте ложкою.
- Випікайте при 180 градусах 45 хвилин.