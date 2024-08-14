Така страва сподобається усім вашим рідним. Відома кулінарка Тетяна Літвінова розповіла, як зробити її у духовці.

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Ледачі голубці

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 700 грамів капусти;

– 200 грамів моркви;

– 200 грамів цибулі;

– 50 грамів рису;

– 500 грамів фаршу;

– 200 грамів томатного соусу;

– 2 зубчики часнику;

– 1,5 чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка сушеного часнику;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 30 грамів топленого масла;

– 100 грамів сметани.

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Приготування:

Капусту промийте, загорніть у харчову плівку і відправте у мікрохвильовку на 15 хвилин при середній потужності. Тим часом цибулю і часник почистьте та подрібніть. Обсмажте на розігрітій з топленим вершковим маслом пательні до м'якості. Моркву помийте, почистьте і натріть на середню терку. Додайте смажену цибулю, яловичий фарш, рис, сіль, сушений часник, коріандр і 2 столові ложки томатного соусу. Добре вимішайте. Капусту розгорніть, від'єднайте від неї листки та зріжте потовщення. Викладіть частину листків на дно і боки форми, щоб вони звисали. Далі викладіть фарш і утрамбуйте. Зверху накрийте рештою листків і загорніть ті, які звисали. Змішайте решту томатної пасти й сметану. Посоліть, злегка перемішайте, змастіть заправкою пиріг і розрівняйте ложкою. Випікайте при 180 градусах 45 хвилин.

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