Такой мясной пирог идеально подойдет к ужину. Попробуйте – вам понравится.
Стоит попробовать Лучший рецепт любимого блюда: готовим фантастическую окрошку
Мясной пирог
- Время: 1 час
- Порций: 6
Смотрите, как приготовить бюрек: видео
Приготовление:
- Тесто фило заблаговременно разморозьте при комнатной температуре.
- Для начинки к фаршу натрите картофель и чеснок.
- Лук измельчите и поджарьте на растительном масле до золотистой корочки, добавьте фарш. Приправьте любимыми специями и по желанию добавьте томатную пасту. Жарьте до готовности примерно 10 минут.
- Форму для выпекания смажьте сливочным или растительным маслом.
- Для заливки смешайте горячие сливки или воду с растительным маслом.
- Выложите на дно лист теста и сложите, как конверт. Далее выложите 4 листа теста по кругу, чтобы половина осталась снаружи, а половина – внутри формы. Смажьте горячей заливкой.
- В центре выложите еще 3 слоя теста. Каждый слой смазывайте заливкой. Выложите половинку начинки, закройте 3 слоями теста, снова положите начинку и 3 слоя теста.
- Закройте пирог тестом, которое было снаружи, и посыпьте сыром. На слой сыра положите еще 2 – 3 листа, смажьте желтком и посыпьте кунжутом. Выпекайте 35 – 45 минут при температуре 200 градусов.