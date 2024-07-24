Такий десерт точно сподобається всім вашим близьким. Обов'язково втільте цей рецепт в життя.
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Лимонний десерт
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться, як приготувати лимонний десерт: відео
Приготування:
- У блендері змішайте згущене молоко, вершки та лимонний сік. Збийте до однорідної маси.
- У форму викладіть трохи крему на дно. Зверху розмістіть шар печива. Повторіть процедуру, створюючи 4 – 5 шарів.
- Залиште десерт у холодильнику на 1 – 2 години для охолодження та просочення.
- Перед подачею прикрасьте цедрою лимона та лайма.