Об этой его страсти писали в своих дневниках друзья и коллеги Шевченко.

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Долгие вечера просиживали мы летом на Крещатике в саду, за чаем. Бесконечные велись между нами разговоры и споры. Шевченко выпивал стакан за стаканом со словами: "А всыпьте, будьте добры, еще чаю!"
– вспоминал Николай Костомаров о своих встречах с Шевченко в Киеве в 1846 году.

Вспоминал историк и то, что Шевченко выпивал "десяток стаканов чая с добавлением рома", но Костомаров лишь раз встретил поэта по-настоящему пьяным.

Как приготовить чай с ромом

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1


Чай с ромом имеет незабываемый вкус / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Заварите чай в чашке или стакане для горячих напитков.
  2. Добавьте ром и мед по вкусу.
  3. Положите палочку корицы. Подавайте горячим.