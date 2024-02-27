Об этой его страсти писали в своих дневниках друзья и коллеги Шевченко.

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Долгие вечера просиживали мы летом на Крещатике в саду, за чаем. Бесконечные велись между нами разговоры и споры. Шевченко выпивал стакан за стаканом со словами: "А всыпьте, будьте добры, еще чаю!"

– вспоминал Николай Костомаров о своих встречах с Шевченко в Киеве в 1846 году.

Вспоминал историк и то, что Шевченко выпивал "десяток стаканов чая с добавлением рома", но Костомаров лишь раз встретил поэта по-настоящему пьяным.

Как приготовить чай с ромом

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 чайная ложка черного чая;

– 150 миллилитров кипятка;

– 30 миллилитров рома;

– мед по вкусу;

– палочка корицы.



Чай с ромом имеет незабываемый вкус / Фото unsplash

Приготовление:

Заварите чай в чашке или стакане для горячих напитков. Добавьте ром и мед по вкусу. Положите палочку корицы. Подавайте горячим.

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