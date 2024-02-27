Про цю його пристрасть писали у своїх щоденниках друзі та колеги Шевченка.
Буде смачно Лизаветин борщ: приготуйте улюблену першу страву Лесі Українки
Довгі вечори просиджували ми влітку на Хрещатику в саду, за чаєм. Нескінченні велися між нами розмови та суперечки. Шевченко випивав склянку за склянкою зі словами: "А всипте, будьте ласкаві, ще чаю!"
– згадував Микола Костомаров про свої зустрічі з Шевченком в Києві в 1846 році.
Згадував історик і те, що Шевченко випивав "десяток склянок чаю з додаванням рому", але Костомаров лише раз зустрів поета по-справжньому п'яним.
Як приготувати чай з ромом
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Чай з ромом смакує незабутньо / Фото unsplash
Приготування:
- Заваріть чай у чашці чи склянці для гарячих напоїв.
- Додайте ром і мед до смаку.
- Покладіть паличку кориці. Подавайте гарячим.