Про цю його пристрасть писали у своїх щоденниках друзі та колеги Шевченка.

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Довгі вечори просиджували ми влітку на Хрещатику в саду, за чаєм. Нескінченні велися між нами розмови та суперечки. Шевченко випивав склянку за склянкою зі словами: "А всипте, будьте ласкаві, ще чаю!"

– згадував Микола Костомаров про свої зустрічі з Шевченком в Києві в 1846 році.

Згадував історик і те, що Шевченко випивав "десяток склянок чаю з додаванням рому", але Костомаров лише раз зустрів поета по-справжньому п'яним.

Як приготувати чай з ромом

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 чайна ложка чорного чаю;

– 150 мілілітрів окропу;

– 30 мілілітрів рому;

– мед до смаку;

– паличка кориці.



Чай з ромом смакує незабутньо / Фото unsplash

Приготування:

Заваріть чай у чашці чи склянці для гарячих напоїв. Додайте ром і мед до смаку. Покладіть паличку кориці. Подавайте гарячим.

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