Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом лобіо з білої квасолі, яке чудово доповнить пісне меню.

Лобіо – страва грузинської кухні, яке готують з відвареної червоної квасолі з додаванням спецій, часнику, кінзи. До страви подають лаваш, який можна приготувати вдома.

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Рецепт лобіо

Інгредієнти:

– 500 грамів квасолі в томатному соусі (або відварної);

– 250 грамів цибулі;

– 2 столові ложки соняшникової або оливкової олії;

– 2 шт. томатів (Пілаті або свіжі);

– 3-4 зубчики часнику;

– 0,5 чайної ложки коріандру;

– ⅓ чайної ложки гострого червоного перцю;

– 1 чайна ложка солі;

– спеції "хмелі-сунелі";

– 1 столова ложка кінзи.

Цибулю почистіть, наріжте кубиками, обсмажте на пательні з оливковою олією, додайте 2-3 столові ложки води. Томати подрібніть ножем. Часник почистіть, подрібніть ножем. У миску викладіть готову квасолю у соусі, додайте цибулю, томати, часник, коріандр, червоний перець, спеції, перемішайте. Викладіть у форму для запікання, накрийте фольгою, зробіть дірочки для випарювання. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом години. Кінзу помийте, подрібніть ножем. Дістаньте готове лобіо, додайте кінзу, перемішайте. Викладіть на тарілку. Смачного!

Рецепт лобіо від Тетяни Литвинової у відео: